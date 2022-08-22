他機車才停半小時就被收120元 網傻眼：直接報警！

日前一位嘉義民眾將機車停在當地電影院附近的地下停車場，停車前明明看見招牌上寫著機車每小時30元，但他停了20分鐘返回後，卻被強制收取120元停車費，讓他直覺被坑了。

一位網友在臉書社團「爆料公社」發文怒揭，他昨（21日）晚本打算在嘉義火車站附近看電影，便跟以往一樣將車停在電影院大樓的地下停車場，該處機車8小內均為30元，汽車則為每30分鐘30元。

然而他因錯過放映時間，決定買宵夜在家看電影，豈料等他買好飲料、鹹酥雞返回停車場時，櫃檯卻要求他支付每小時120元的停車費，他當場傻眼，表明招牌上分明寫著機車30元/8小時，而且他才停了20分鐘，連半小時都不到，櫃檯人員卻堅稱那是舊的收費標準，並強調他們是旅館業外借的停車場，所以外車即使只停10分鐘也要收1小時的費用。

該網友表示，他從停車場出來後只看到他們有在一塊小黑板上寫著「專用停車場，臨時停車禁止進入」，但他們實際上卻仍高掛著原先的收費標準並對外開放，讓他不解該停車場為何說一套、做一套。

網友聽聞後也覺得此業者言行不一，「專用停車場臨時車勿入、住宿休息賓客免費停車的話，那個收費標準是要寫給誰看的？」、「上面也寫了住客免費，那正常人都會認為上面的價格就是給非住客用吧？」、「如果是專用停車場，那收費方式的廣告看板不應懸掛誘導消費」。

也有網友建議他，「我是覺得可以把收據留著找消保官」、「這種其實可以檢舉，就跟逢甲那邊一樣，就是都用小字才有糾紛」、「有爭議直接報警」、「跟消基會申訴『不實廣告』」、「根本標示不清楚，有欺騙的嫌疑」。