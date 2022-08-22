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住飯店最重視什麼？ 網友曝解答 最在意「這個」：不是隔音

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友跟女友一起住過各式各樣的飯店，他自己很在意飯店是否有窗戶和浴缸，於是想問問，「大家住飯店最在意的點是什麼？」。圖／ingimage
有網友跟女友一起住過各式各樣的飯店，他自己很在意飯店是否有窗戶和浴缸，於是想問問，「大家住飯店最在意的點是什麼？」。圖／ingimage

出門遊玩時，選擇住宿是相當重要，舒適的飯店能讓整趟旅行更加分。一名網友跟女友一起住過各式各樣的飯店，他發現不少人會在意隔音問題，他自己則是在意飯店是否有窗戶和浴缸，於是想問問，「大家住飯店最在意的點是什麼？」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「住宿休息」發文，他跟女友交往多年，住過各式各樣的旅館及飯店，在查評價時發現不少人會在意隔音問題，但他個人是屬於可以馬上睡著的類型，比較在意飯店有沒有窗戶跟浴缸，「有浴缸可以泡澡超爽，沒窗戶的房間睡起來感覺比較壓抑」，女友則是在意「枕頭好不好睡」，只要睡到不好睡的枕頭，她就會整晚翻來覆去，原po也表示，曾看過有人在意吹風機是否好用，於是他好奇，「大家住宿最重是什麼？」。

網友紛紛表示，「吹風機+1，最討厭固定在牆上那種，都要吹很久才會乾」、「廁所乾不乾淨的問題」、「隔音！！！」、「不要全地毯的地板」、「沐浴用品！」、「房內燈光！」、「我在意隔音和空氣，有的房間隔壁抽菸會跑到房間裡，整個超噁心的…」、「有沒有陽台或落地窗」、「早餐有沒有自助式的」、「在意有沒有鬼故事，超怕阿飄」、「隔音、枕頭、蓮蓬頭水柱大小、吹風機」、「下訂的時候會看有沒有窗戶、浴缸、停車場 入住的時候會看乾不乾淨、櫃檯人員態度」。

網友則認為枕頭相當重要，「枕頭過低過軟完全不行，之前跟男友出去玩，三天兩夜，連續兩晚都墊，兩顆枕頭才勉強入睡」、「蛤，枕頭真的很重要欸！跟你女友一樣，太高、太低、太硬、太軟都會睡不著」、「男朋友在意浴缸跟窗戶，我在意枕頭的軟硬，太軟很容易落枕」。

有不少人則認為希望要有浴缸，「浴缸跟衛生吧，我家沒浴缸，就希望可以泡個澡，個人對衛生倒是還好，別太誇張就好，我也是倒頭就睡的人，隔音無所謂」、「浴缸+1」、「在意浴室乾不乾淨，喜歡大理石地板的浴室，有浴缸最好」。

房間 吹風機 浴室

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