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女兒讀音樂班遭親戚狠酸「沒出息」 過來人苦嘆：從小聽到大

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO女兒被大伯認為唸音樂班是沒出息的。 示意圖／ingimage
原PO女兒被大伯認為唸音樂班是沒出息的。 示意圖／ingimage

俗話說「行行出狀元」，但也有些人的想法卻相當古板，認為非數理相關的工作就不是理想的。一名網友在臉書上發文，透露女兒考上音樂班，除了持續上鋼琴課，同時也開始學習揚琴。不過，大伯卻說她唸音樂班以後沒出息，令原PO相當不滿，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO表示女兒即將升小學三年級，考上音樂班後暑假期間仍繼續上鋼琴課，同時也開始副修揚琴。然而，原PO透露「昨晚女兒竟然告訴我說，爸爸帶她回阿公家，大伯竟然說她唸音樂班以後沒出息」。

原PO聽到後相當不滿，因此氣憤直呼「什麼叫沒出息！難道像他一樣，公婆家三棟房子被敗光，公司也賣掉，手上拿著還完負債後的一點錢，4、50歲就開始在家無業就叫有出息？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「跟我以前的家人一樣，也認為學習音樂與語言是沒用的，要學數學才能賺到錢」、「黃金時代也許真的過了，以前聽音樂老師說，音樂老師是台灣最賺錢的老師」、「音樂系畢業路過，『讀音樂以後沒出路』這句話從小聽到大」。

另外，也有網友分享自身經驗，「我兒子音樂系，教課鐘點費用是常人的幾倍，家中更常有免費悠揚的音樂可以聆聽，學音樂太棒啦」、「我家親戚妹妹學音樂，現在每個月光是教小孩鋼琴，加上她正職的工作都十幾萬⋯哪來的沒出息？」、「我表妹小三就開始讀音樂班，到大學考師範，現在在當音樂老師，音樂也有很多出路」。

最後，也有網友指出現實面，「不管是音樂還是其他藝術行業，以現在台灣這麼不重視這行業的關係，是真的沒有辦法賺大錢」、「少子化招生不易，台灣學音樂出路真的不好，學鋼琴一堆，很難成為頂尖」、「培養音樂人才是耗錢的，出路狹窄加上競爭者也多，用於謀職是真的比較困難，除非又送出國去什麼高知名度的音樂學院」、「音樂當作興趣就好，在能負擔的範圍就讓她學，但要專精的話，也不是一般小康家庭栽培得起的」。

爆怨公社

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