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駕駛「1舉動」躲路邊停車費 收費員怒炸公審：這種素質

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享工作時遇到的誇張狀況。 圖擷自爆廢公社
原PO分享工作時遇到的誇張狀況。 圖擷自爆廢公社

每到尖峰時段，不僅室內停車場一位難求，連路邊停車格都不好找。然而，一名收費員在臉書上發文，分享自己工作時遇到駕駛人的誇張狀況，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友氣憤怒罵這名駕駛「到底有多窮！」

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，原PO表示日前工作時沿路開收費單，當他靠近20號車格，並開好單正準備夾單，車格內的車子卻馬上後退，他本來以為對方是剛好要離開，所以便繼續往後開單。

沒想到，那輛車的駕駛卻又停回20號停車格，原PO便上前敲窗並詢問車內駕駛「要不要停車」。這時車內駕駛又再次倒退，讓他氣憤直呼「這種素質的車主，真的很想不馬車牌！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「到底有多窮」、「繳20元都不願意⋯最好別開車了吧」、「連個20元都繳不起，把車賣一賣啦」、「丟臉的傢伙」、「到底有多窮才會做這種蠢事」、「窮到連尊嚴都沒了」、「不想花錢就別停進車格呀」。

另外，也有網友提供意見，「後面疑似是停在機車格，這個應該可以檢舉，不在限縮範圍內」、「你把機車停在機車停車格，看他怎麼後退，然後走過去開單」、「停在他後面，你不動觀察五分鐘以上，這樣他就會壓力山大的離開現場了」、「打電話叫警察來停他後面等，看他要繳停車費還是罰單」。

爆廢公社 罰單 停車場

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