連鎖速食店廣設「自助點餐機」 她直呼冷漠無情：科幻片場景

隨著科技日益進步，不少店家都增設自助點餐機，不僅可以省下人力成本，還可以加快點餐過程。不過，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「自助點餐機是不是很沒人性？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「自助點餐機484很沒人性？」為題發文，原PO認為若是小間麵店人力不足就算了，像是全球連鎖速食店，一進門就有四台自助點餐機，「完全冷冰冰、冷漠、無情，又省員工薪水，根本科幻電影的場景」。對此，原PO直呼「幫資本家省錢也不可能賣你比較便宜，不如多雇幾個人促進就業，自助點餐機484很沒人性？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛點出關鍵，「現在少子化根本請不到人，就跟搭車一樣現在都自動買票和自動過閘門，科技進步趨勢不可擋」、「就沒有年輕人了，不然妳去當店員」、「因為人工越來越貴，科技進步，機器越來越便宜」。

另外，也有網友大讚自助點餐機，「蠻好用的啊」、「對選擇障礙的我來說真的幫了大忙，而且不用擔心遇到討厭的店員」、「社恐不用跟人說話很好啊」、「我超喜歡的，可以減少對話」、「不想面對人就覺得機器不錯，站在櫃檯有莫名壓力」、「非英文語系國家很好用，不然只能跟店員比手畫腳」。

最後，也有網友認為自助點餐機設計不佳，「麥當勞甜心卡用完自助點餐機還要去櫃檯付錢，根本就脫褲子放屁」、「要客製餐點不方便」、「覺得很lag又很難按」、「我付完錢了，別的客人還在按機器」、「機器真的超級卡，掃又很難掃」。