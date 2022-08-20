報名衝浪課程店家拒「提供救生衣」他傻眼 網一看力挺：老闆聰明

每到夏天，不少人會選擇到海邊消暑玩水，近年來浮潛、立槳衝浪都是熱門活動。有一名家長抱怨，帶國小和國一的孩子參加墾丁一間立槳衝浪活動，因為怕孩子安全問題，要求店家提供救生衣，沒想到店家卻直接取消活動，讓他超傻眼。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出與墾丁某立槳衝浪店家對話，因為是攜帶國小與國一生去玩，原po先和店家確定是否每位小孩都有救生衣，店家則回覆衝浪不用救生衣，接著要原po填保險資料。

原po因為安全問題，又再次詢問店家是否能提供救生衣，認為小孩子穿上會比較安全，結果店家直接表示「取消教學」，讓原po傻眼表示，「安全是最重要的，即便客人不穿，店家更有責任要求！」。

網友公開與店家的對話紀錄。 圖／爆廢公社公開版

此文一出也卻引起網友反彈，認為衝浪的確不適合穿救生衣「如果是衝浪還真不適合穿救生衣」、「有人背著龜殼衝浪嗎？光是起身就很有畫面了」、「穿救生衣怎麼衝....要不要在游泳池拿浮板玩水就好」」、「老闆很聰明」。

但也有人認為，「我不懂，從事水上活動要求救生衣有什麼問題？這是最基本的好嗎？為什麼會有人覺得不需要？」，「要求救生衣也沒啥錯啊，講兩句就要暴走」、「是不是把衝浪跟sup立板誤會，都是板子綁腳繩」。