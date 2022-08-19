柬埔寨風波讓她不敢承認是柬台混血 眾人安慰：錯的不是妳

近來柬埔寨因為詐騙案而成為全台最受矚目的國家，不少台灣人被騙到當地進行詐騙，甚至還發生被轉賣、性侵、活摘器官等慘事，讓柬埔寨成為民眾聞風喪膽的國家。不過，有一名柬埔寨和台灣混血的女網友發文抱怨，自己因為身分問題不敢承認，也擔心柬埔寨籍媽媽受到波及，她希望大家不要扯到無辜的人。

原PO在《Dcard》以「不敢承認自己是柬埔寨混血」為題寫道，媽媽是柬埔寨籍，爸爸是台灣人，而近來因為詐騙案事件讓柬埔寨名聲變超臭，她也變成被身邊的人拿來開玩笑的對象，讓她心裡很不好受。原PO向朋友表達自己的想法，但對方卻表示只是開玩笑，讓她相當無奈。

原PO說現在不管打開什麼平台，都是跟柬埔寨有關的話題，「任何事情都可以牽涉到，害我現在都不敢承認自己是柬埔寨混血…也很怕媽媽因為此事件工作被針對什麼的」，她真心地呼籲大家可以就事論事，不要牽扯到無辜的人。

許多網友都安慰力挺原PO，「如果因為這事情，妳朋友因此對妳連坐法，這朋友不要也罷」、「該罵的是那些罪大惡極的人和那些坐視不管包庇收錢的人，柬埔寨也有純樸善良的好人阿，血緣根本不是問題，不要擔心，妳沒有錯」、「跟柬埔寨根本沒關係，別被媒體誤導，完全是台灣人騙台灣人，柬埔寨只是提供場地而已」、「不要想太多，妳是妳，放心做自己」、「我懂這種感覺…之前也有因為某事件被嘲笑血緣，跟朋友說明後有改善，希望原PO能好好的，不要再被胡亂針對！真的很討厭那些講話帶刺、自以為幽默的人」、「我覺得會拿這種事情調侃妳的都不是真朋友耶」。