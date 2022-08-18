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拔智齒被割破嘴角險「毀容」 網怒：快向診所求償

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨她拔智齒差點「毀容」，網友勸她向診所要求賠償。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨她拔智齒差點「毀容」，網友勸她向診所要求賠償。示意圖／ingimage

拔智齒對部分民眾來說是「痛苦的回憶」，不過通常等到術後幾日，疼痛就會和緩許多，但日前一名直播主抱怨，她因為拔智齒「差點被毀容」，醫師當時刀子劃到她嘴角，導致她嘴直接裂開，事後整形外科醫師還說「幸好有及時就醫，不然傷口的疤痕會很明顯」，讓她崩潰表示「我該跟牙醫診所求償嗎？」

一名女網友在Dcard表示，她本身是在做直播工作，一個月前預約拔智齒，當時醫師告訴她「有機會可以把整顆水平智齒拔除」，在手術過程中，她感受到嘴角傳來陣陣刺痛。

當時她聽到牙醫跟牙助很慌張說要「止血、藥膏、美容膠帶」，讓她內心疑惑，結果牙醫面有難色問她「會不會很痛？」並說「剛剛拔牙過程中，不小心讓嘴角『破皮』」。沒想到醫師拿鏡子給她看傷口時，當下原PO差點哭出來，她形容「不知道大家有沒有看過裂嘴女，傷口就像裂嘴女那樣。只是比較小條，但看得出來傷口不淺」，醫生當下只要我回去「擦碘酒跟貼美容膠帶」。

原PO當下沒有家人陪伴，於是自己去藥局買碘酒，所幸藥劑師制止她「這種傷口不能擦碘酒」，才免於傷口惡化。事後她爸爸瞭解情況後，陪她一起回診，在診療室撕開美容膠帶後發現「傷口化膿，看不出有多深」，診所當下讓她感覺「所有人都覺得我小題大作」，最後牙醫說有幫忙預約醫美，請她隔日去一趟。

沒想到隔天到醫美診所後，醫生表示「這個傷口比肉眼看到的還深，必須縫3針，幸好有及時就醫，不然這個傷口的疤痕會非常明顯，而且傷口在嘴角，所以要格外照顧，嘴巴也不能張大、大笑、做太大的動作」，這時原PO難過指出「我本身是在做直播的，這對我來說影響非常大，總之直播也必須停擺，縫合傷口加上打肉毒在嘴角，總共花了1萬2千元，同時有智齒的傷口，每天水深火熱」。

最後原PO回牙醫診所確認傷口時，整個診所的人都對她態度謹慎，但牙助阿姨反而對她態度差，還跟她收掛號費100元，直到醫師說不用，才停止收費。原PO表示「牙助超瞎，這一切我應該向診所求償嗎？」

對此，網友們一致表示「當然要求償啊，這什麼扯到爆的疏失，醫療費本來就是他們該付的，而且妳會留疤在嘴角，只是沒這麼明顯，妳真的覺得沒關係嗎？他們不賠是不用擔心啦，這傳出去誰敢去他們家拔牙」、「碘酒擦下去會崩潰吧，建議妳求償，他們也不缺錢」、「求償，不然就告他們！這是女生的臉！哪有那樣隨隨便便的，而且竟然要你擦碘酒，到底有沒有醫學常識？還好藥局醫師有阻止妳」。

牙醫 醫療疏失 Dcard

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