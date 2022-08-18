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邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

他抱怨自助餐2菜1肉80元「太貴」 網直言：正常價

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文抱怨台北自助餐太貴，內行人精算後，直言「這是正常價」。圖擷自臉書「爆怨2公社」
一名網友發文抱怨台北自助餐太貴，內行人精算後，直言「這是正常價」。圖擷自臉書「爆怨2公社」

現在萬物齊漲，尤其小吃店的餐點皆漲價5-10元，讓許多民眾喊「吃不消」。日前一名網友抱怨，他去自助餐夾了2樣菜與1塊雞肉、1碗白飯，竟然要價80元，讓他疑惑「老闆心情不好嗎？」

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他在台北市五分埔商圈買了自助餐，但夾完1道炒青菜、1道炒苦瓜、1塊雞肉，配上一碗白米飯，竟然要價80元，讓他崩潰直呼「是老闆心情不好，還是我吃米不知米價？」

貼文一出，引來網友熱議，有內行人算「2道菜各15元，肉算40元，白飯大約10元，這樣算起來剛好80元」、「其實一塊肉就要50元了」、「這個價格差不多啊，現在肉這麼貴」、「很多白飯都賣15元了」、「我有買過一小盤高麗餐跟白飯，就要價55元的」、「五分埔的餐點就要這個價錢，沒有算錯」、「已經很便宜了」、「最近菜價很貴」、「依台北物價其實不貴」、「你吃米不知米價」、「這是正常價」。

但也有人認為太貴，直言「這物價嚇死人」、「現在北部不能吃自助餐了啦！不如買個便當比較便宜」、「好貴哦！南部只要60元」、「貴死，80元去買雞腿便當就好」、「這盤在南部應該只要賣50元」。

便當 漲價

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