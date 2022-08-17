台南飲料店帶環保杯折5元但「多收5元服務費」 網傻眼：服務了什麼？

因應減塑政策，今年7月起民眾只要自備環保杯，凡是到飲料店、便利商店、速食店及超級市場等4大連鎖業者購買飲料，均享有至少5元的折扣。然而近日卻有店家不願配合，一面稱帶環保杯有5元折扣，一面公告「要多收5元服務費」，事件曝光後遭環保局警告將開罰，連鎖總店也回應這是分店店主個人行為，非總部政策。

臉書粉專台南式昨天（16日）分享，台南一間連鎖飲料店公告「自帶環保杯需多收5元服務費」，如此一來就與自帶環保杯折扣5元的政策抵銷，對此環保局將開罰1,200元，連鎖總店則回應，這應該是加盟店店主個人行為。

政府規定自帶環保杯到連鎖店家購買飲料享折扣5元，卻有店家試圖用多收5元服務費抵銷。圖擷自 Facebook

網友們聽聞後傻眼，「請問他們服務了什麼？杯子我的；杯子我洗好的；他們省了杯子；他們省了封膜，他們做什麼服務需要收我5元？」、「特地帶杯子送過來給你裝，我是不是要收10元跑路費」、「變相漲價」、「哪一間啊？這麼扯」、「很多飲料店品項都調漲5元甚至更多，有折跟沒折一樣」、「上有政策，下有對策」。

有網友認為顧客也要檢討是否造成店家困擾，「衛生起見，可以不要要求店員幫洗環保杯嗎？」、「覺得杯子也臭臭還要幫洗，好慘」、「.明明外面有給洗手台，自己不洗；杯子喝完放很久臭酸了叫店員洗；杯子拿超過公升數杯子，還跟店員說怎麼沒幫我裝滿」、「如果顧客要求幫忙洗杯子，加收5元合理」。