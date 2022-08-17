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看隔壁桌吃肉燥飯「加一物」他一吃驚為天人：活了30幾年才知

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享去小吃店吃肉燥飯的時候，發現隔壁桌在飯上面「加一料」，他跟著嘗試後，沒想到味道驚為天人。圖／取自《爆廢公社》，聯合新聞網後製
一名網友分享去小吃店吃肉燥飯的時候，發現隔壁桌在飯上面「加一料」，他跟著嘗試後，沒想到味道驚為天人。圖／取自《爆廢公社》，聯合新聞網後製

肉燥飯是台灣知名的傳統小吃，近日一名網友分享去小吃店吃肉燥飯的時候，發現隔壁桌在飯上面「加一料」，他也跟著嘗試看看，沒想到味道驚為天人 ，貼文也吸引不少老饕稱讚這種吃法。

一位網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示活了30幾年，去吃肉燥飯時偶然看到隔壁桌加了胡椒粉，他如法炮製地也在自己的肉燥飯撒上滿滿的胡椒粉，一吃之下「味道驚為天人」、「真的太好吃了啦」。

該貼文一出，網友紛紛留言「魯肉飯/肉燥飯，加胡椒粉都好吃，可以壓掉一些油膩感，且更開胃」、「南部不是都這樣吃嗎」、「想不到居然有人不知道肉燥飯加胡椒粉是極品嗎」、「很快就洗腎了」、「胡椒多到我以為是雞肉飯」 。

也有饕客透露其他美味升級的吃法「加顆半熟蛋直接上天堂 」、「要用黑胡椒更香而且會去除一定程度的油膩感」、「我還會加辣椒醬，有油潑辣子的話也會加，爽度都不一樣」、「加烏醋也不錯吃」。

網友在飯上面加胡椒粉，沒想到味道驚為天人。圖／取自《爆廢公社》
網友在飯上面加胡椒粉，沒想到味道驚為天人。圖／取自《爆廢公社》

小吃 滷肉飯 肉燥飯

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