郵局該淘汰了？他指萬能超商可取代 網舉「獨家優勢」狂打臉

台灣人生活中的大小事幾乎都能進超商解決，店員還常被戲稱擁「十八般武藝」，似乎沒有辦不到的事。有網友就認為，超商既已如此萬能，郵局應該可收攤了，但此言論未獲其他人認同，反而被一面倒的「郵局優勢」打臉。

「郵局除了國際這件事情之外，在國內還有什麼是超商不能做到的嗎？」一名網友在PTT寫道，超商可以寄包裹、店到店收貨、繳規費、送快遞，還能影印、列印，「這麼看來，郵局是不是可以收了？」，更提議統一乾脆收購郵局。

他的想法引發網友熱烈討論，卻都是一面倒批他根本不懂郵局存在的價值，也紛紛點出郵局贏過超商之處，「存款」、「不要懷疑就是信，獨家」、「你寄明信片怎麼也不店到店」、「你去超商寄一張平信，看看要花多少錢」、「你不知道包裹不准寄信嗎？有傳遞個人訊息的都不行」、「你一定不知道郵局可以辦遺產繼承」、「超商是可以承保壽險、換國際貨幣嗎？」。

很多人更提到，即使是郵局和超商都有的包裹寄送服務，前者也比後者具有優勢，「郵局超快，通常隔天到，超商最快後天到」、「郵局一般包裹運費80元+貨到付款30元才110元，超商宅配沒這種價格」、「寄件限制目前就是郵局最寬，超商光是超重或被物流當籃球丟就夠嗨了」、「聽郵務員說一些鳥地方貨運會改寄郵局」。由上述意見可知，快速、便宜、限制少，就是許多民眾仍選擇郵局的主要原因。

也有網友認為，兩者同時存在可彌補彼此不足，「郵局還是很便宜，超商運費太貴，但24小時，各有好處」、「不需要的話自然會被淘汰，但事實上就是郵局天天都還很多人」。還有人打趣的說，「統一收購郵局的話，郵資、手續費後面可能會多一個零」。