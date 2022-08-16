他抱怨面試被問「之後會離職嗎」太刁難 網：一句輕鬆回應

新鮮人在面試工作時，對於一些假設性的問題可能常感到難以回答，《Dcard》上便有網友以「面試問我會不會離職」為題，他認為都還沒進公司，對可能工作內容也不了解，因此完全不知道該如何回答，因此詢問建議，許多網友也給出示範答覆。

該網友貼文說，他前陣子在找工作，被問了一個很奇怪的問題。面試的主管問他說「你會離職嗎，我不想教一教結果離職，我很累。」該網友因此疑惑的想，他都還沒進去，只有面試聽起來一切很美好，不知道裡面環境跟工作量實際如何，也不確定會不會有哪個因素影響留下的意願，「這種問題究竟該怎麼回答呢？」

許多網友認為面試方會這樣問通常表示自己心虛，「那就是在你之前有很多新人進來又離職吧」、「反問吧，所以這個職位一直發生這樣的情況嗎？」、「這主管真會挖陷阱給自己跳」、「誰會在面試的時候就說自己要離職」。

有網友也給出標準回答「從過去經驗，我相信我是一個能勇於任事及接受挑戰的人，也不會輕易選擇離職」、「因為希望儘早經濟獨立，所以我一直都是抱著找穩定工作的心態在求職的，目前來說並沒有什麼會讓我離職的因素存在」。