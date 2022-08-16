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拿2年前寄杯單換咖啡遭副店長碎念「這句」 他傻眼：要自認倒楣嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友持2年前的寄杯單想換咖啡，卻遭到店員以「老闆換人」刁難，覺得超不爽。示意圖／ingimage
一位網友持2年前的寄杯單想換咖啡，卻遭到店員以「老闆換人」刁難，覺得超不爽。示意圖／ingimage

台灣人一年可以喝掉28億杯咖啡，數百億的市場商機，連超商、賣場都紛紛加入戰局，常常推出優惠價格促銷，鼓勵消費者採寄杯方式預先大量購買。一位女網友近日翻出一張兩年的超商咖啡寄杯單，兌換時卻遭到副店長碎念，甚至說不能換，原因曝光卻讓她一肚子火。

一名女網友在《爆怨公社》發文分享寄杯兌領咖啡的經驗寫道，常在某間離家不遠的全家便利商店消費，兩年前的某天因為店員的拜託，購買了紙本寄杯咖啡，但因平常較習慣使用手機APP兌換，所以這張紙本寄杯並不常使用到，就一直被放在長夾中。

原PO表示，前幾天心血來潮翻出這張寄杯單，發現還有2杯咖啡未兌換，心想趕快去換一換好了。到了全家時，副店長看到這張兩年的寄杯單，瞬間垮臉一直說「這個你要趕快來換，我們現在已經換老闆了…」，讓原PO聽了滿臉疑問，副店長又接著說，「這個錢都是舊老闆拿走的，像你們現在來換，我們新老闆都要虧錢，這樣很不公平…」，這時原PO聽明白了，頓時覺得一肚子火，但忍著並未發作，想說只剩1杯，下次再換掉就算了。

沒想到，原PO第二次去換最後一杯咖啡時，又遇到同一位副店長。這次，副店長看了寄杯單後，問「這是你突然找到的嗎？」，接著就跟上回一樣，開始念「老闆換人…新老闆很可憐…」，但這次不是念完後給咖啡，卻說「你這個我不知道可不可以換，要打電話問一下」，原PO不爽了，要求拿回寄杯單，並表示會自行打電話給客服。

最後的結果是，客服表示紙本兌換是單店活動，客服無法介入，須請區域主管處理。隔了數日，原PO接到主管回覆，確認這張兩年前的寄杯單是可以兌換的，這是消費者的權利，並承諾會加強員工訓練。原PO在事後也發文表示「新老闆很可憐，難道我們消費者就該自認倒楣嗎？」

貼文曝光引發討論，網友紛紛留言「我之前都以為不能換，久了就丟了」、「我是遇過同址，換店名的就不給了」、「上回頂好跟家樂福合併也發生過這件事，還好家樂福的員工還是勉為其難的讓我換了」、「寄杯文化又不是第一天開始，店鋪易主，但我相信新老闆肯定知道，雖然無奈但應該要概括承受」、「消費者是會知道門市換老闆嗎？換老闆又不會公告」、「副店長=老闆？」

全家便利商店咖啡寄杯單。圖擷自《爆怨公社》
全家便利商店咖啡寄杯單。圖擷自《爆怨公社》

全家 超商 咖啡

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