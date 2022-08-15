網紅搭高鐵「沒買票佔位」還公審 討拍被打腫臉才道歉：是我們無知

一名高雄外拍模特兒網紅日前帶著6歲兒子搭高鐵時，只買一張全票，看到有空位就帶著兒子一起去坐，被列車長要求補票，讓她在IG上發文抱怨該列車長「沒同理心」，她的老公也轉發分享到臉書社團「爆料公社」，開酸「『6歲免票』是要讓兒童自己站著的意思嗎？」未料貼文一出卻更讓網友怒氣滿點。

女網紅透過IG限時動態抱怨明明帶兒子搭過好幾次高鐵，都坐在沒人的位置，遇到的查票列車長也都很溫柔包容，這次卻被列車長要求補票，「為什麼沒人坐的空位，不能讓我們先坐一下，寧願載空氣一程也不能借我們坐一下」、「我只是一般人，我沒有多有錢，就是一般節省的老百姓」，後續有乘客讓座給她，但列車長重申只要小孩坐了位置就要補票，讓她當場「氣哭」。

網紅老公也替老婆抱不平，把限時動態截圖轉發到臉書社團「爆料公社」，怒問「沒有要討拍，但是『6歲免票』是要讓兒童自己站著的意思嗎？」怎料本想討拍卻反被網友打臉，「妳孩子要座位，那妳站著、位置讓給他，而不是要人家花一個位置的錢成就妳跟妳兒子！」、「列車長只是盡自己的職責，他並沒有錯，廣播都是廣播假的嗎？」

網紅老公被網友打腫臉，刪文後又再度發文道歉，表示列車長當時也有說可以選擇抱著小孩或自己站著給小孩坐，或是直接幫小孩補票，「列車長很抱歉～是我們讓自己出糗還怪到您頭上，希望您原諒無知的我們」，他也坦承沒有幫小孩買票，讓小孩有個可以休息的地方，「的確有需要調整和進步之處，沒有做好甚至給大家錯誤的示範，在這邊跟大家道歉，是我們做得不夠好」。

他相當愧疚，文中一再致歉，「一開始我在爆料貼文實屬不妥，還貼了車票的班次，本來只想證明有買票，結果變成要公審誰一樣，這也是我的疏失」、「一開始就該買兒子的票，畢竟他也快6歲了，自己有個位置是比較好，我們以為沒人的位置可以坐，是錯誤觀念，從今往後會好好改進」、「針對買票的事件，再次向大家賠不是，認真道歉的！」

網友們看完道歉文無奈感嘆，「幾歲了才懂買票不能佔位」、「對小孩糟糕的身教」、「車長辛苦了，真的是什麼樣的人都有」、「如果愛你的小孩，就不該省這種錢」、「錯就是你們捨不得買一張票給孩子好好坐，又只會情緒勒索列車長」，也有部分網友讚賞他的態度，「這是有擔當及負責的態度」、「知恥近乎勇」。