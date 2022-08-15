這條路面滿滿全是「慢」 網友笑喊：真...的...好...慢！

馬路如虎口，小心慢行是王道，許多巷道希望行人能注意安全小心慢行，會在路面上印上慢字，不過若整條巷子路面印滿「慢」字，這就太搞笑了！沒想到土城清水路32巷就有樣情況發生，網友笑喊：「真....的....好....慢....」。

日前有一位網友在「路上觀察學院」上PO了一張照片，寫上「慢慢」長路…，照片一出多位網友不約而同回應說聯想到莫文蔚的歌「慢慢喜歡你」，使得這件事「這樣詮釋突然變好浪漫」，也有網友聯想到江蕙的「漫漫長路」，更有華仔粉絲聯想他的歌「謝謝你的愛（粵語版）」，「漫漫長路曾獨自孤身走遠方，幸得到她跟我流浪，儘管千億個譏笑的眼光，也輕鬆地對望，不須擔心不必滴汗…」，還有張學友「慢慢」的歌迷也跑出來說「漫漫長路，起伏不能由我，人海漂泊，嚐盡人情淡泊」。

該文一出，紛紛有網友笑喊「施工單位，真的用心良苦，希望大家腳步慢些，欣賞周遭古樸的建築風景。」、「為了留意慢字，就真的～慢了」、「慢真的是好，省去很多災禍」、「庭院深深深幾許，巷弄慢慢慢慢慢。」

也有網友出面證實「剛剛用地址去那附近看一下好像有看到」、「證明這不是P的，是清水路32巷」，更有網友拿出一樣的照片說「街景真的是這樣」、「連附近的66巷都是這樣沒錯」、「好像可能是最近一年塗的，去年街景沒有，今年的有」、「沒想到還真的有這種路 」。

也有網友KUSO的說「可能漆剩太多、太閒」、「剩太多又找不到地方可倒掉~」、「是納稅錢太多 」、「下雨天很刺激 」。