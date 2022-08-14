吃迴轉壽司見「噁心畫面」 她崩潰：以後只敢用點的了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享去吃迴轉壽司時親眼目睹的噁心畫面，讓她嚇得直呼下次只敢直接點餐。 示意圖／ingimage
一名網友分享去吃迴轉壽司時親眼目睹的噁心畫面，讓她嚇得直呼下次只敢直接點餐。 示意圖／ingimage

迴轉壽司餐廳採用半自助取餐方式，消費者可自行利用迴轉輸送帶拿取餐點，也可以直接向餐廳系統點餐。不過，日前有網友分享親眼目睹的可怕畫面，她在迴轉壽司店親眼見到有人把迴轉檯上的壽司保護蓋拿開，並直接將鼻子湊近聞，讓她當場崩潰直呼下次只敢用點餐的方式用餐了。

這名網友透過Dcard以「終於明白為什麼不要拿迴轉盤上的東西」為題發文，她分享某次到迴轉壽司店用餐的經驗，她不經意地往壽司輸送帶的後方看去，赫然發現有一隻手和鼻子出現，那隻手將壽司保護蓋掀開，再用鼻子湊近聞，接著再放回輸送帶，朝下一盤壽司「下手」。

原PO目睹那位阿姨「試聞」的舉動，讓她當場崩潰直呼，吃迴轉壽司的興致瞬間被毀滅，「阿姨拜託不要這樣⋯超級沒水準，而且現在還是非常時期」，此後原PO到迴轉壽司店用餐決定改用點餐的方式。

貼文曝光後，網友紛紛留言「前幾週去吃壽司郎，轉檯上的壽司沒有蓋子蓋著，還時不時聽到別桌傳來的咳嗽聲，害我根本不敢拿轉檯上的，只敢用點的」、「所以我每次去一定都是用點的，除了避免拿到在上面轉很久的，也不知道會不會有人用手去摸」、「上次去吃的時候，不知道隔壁哪桌的男人連打5分鐘的噴嚏，超噁！所以我只敢用點的」。

Dcard 壽司

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