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全國電子滿血復活狂展店 網揭開「存活關鍵」大讚：沒對手

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇全國電子為什麼可以越開越大間，非新聞當事分店。 記者修瑞瑩攝影／聯合報系資料照片
原PO好奇全國電子為什麼可以越開越大間，非新聞當事分店。 記者修瑞瑩攝影／聯合報系資料照片

連鎖電器販賣店「全國電子」創立於1975年，目前於全台多處開設分店，不僅店內販售品項豐富，同時在市場上也保有一席之地。因此，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「為什麼全國電子可以越開越大間啊？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「全國電子是瘋了嗎？」為題發文，原PO透露某天經過一間裝潢很久的大店面，發現原來是要開新的全國電子，「讓我想起我家附近倒閉的牛排店，前幾年也是變成一間超大的全國電子」。

此外，原PO坦言家裡附近本來有全國電子，但倒閉之後就沒有消息，本來以為會逐漸泡沫化，但沒想到近幾年卻滿血復活。原PO表示過去的舊店面相當老舊，而新裝潢後的店面不僅變大間，整體空間也明亮許多。在貼文的最後，原PO好奇詢問大家「為什麼全國電子可以越開越大間啊？有沒有全國電子這幾年快速展店，滿血復活的八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「老人家買電器指名全國電子」、「我也好奇怎麼能生存，還換2.0店」、「應該都開在老人多的地方」、「就老人族群啊！我媽也只想去全國電子看家電」、「老人喜歡去，有固定客源」、「全國電子的小家電永久保固，傻傻的」、「服務很好，介紹時不會說一堆有的沒的」、「這年代賣家電還可以越開越多，蠻厲害的」、「就沒對手啊」。

另外，有內行網友認為「價格公道」是重點，「價格沒有比較貴」、「價格變合理，而且常常展出新機種吧」、「全國電子其實有些是真的便宜，好幾次去找到想要的都發現比網路還便宜」、「電視在全國電子也沒有比網購貴」、「價位可接受又方便」、「其實破盤價時真的還蠻值得買的」、「遇到檔期下殺，價錢也蠻漂亮的」。

最後，「售後服務」也被認為是關鍵，「長青族群的最愛啊！賣服務的」、「維修好叫人」、「服務好，有問題不會耍賴」、「維修好叫人+1」、「維修服務方便，買了有保障，有問題一通電話幫你服務」、「服務真的很到位」、「通常店員服務真的不錯」、「服務真心好，店員講話客氣又熱心」。

PTT 價錢 全國電子

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