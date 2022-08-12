林智堅退選後去向引關注 網友酸回「當教育部長」

前新竹市長林智堅12日表示退出桃園市長選戰，而對於林智堅的下一步究竟為何，許多人都相當好奇，就有網友以「這次如果被換掉可能爬上什麼位置？」為題發文，引起許多網友紛紛回應。

林智堅12日下午表示，退出桃園市長選戰，並且將在另一個戰場捍衛自身清白，「感謝民進黨給他承先啟後機會」，也很抱歉他沒有完成，半途成為傷兵而離開戰場。

PTT八卦板上網友發文表示，「我們公司有個傳統，就是做錯事的人可以擔任位階更高的職務」，並談這次「公司內」有員工欺騙自己的學歷被抓包，但老闆仍力挺他，如今將要被調職，文章暗指林智堅退出桃園選戰，詢問網友「不知道接下來會擔任哪個職務？」

許多網友在底下紛紛留言表示「教育部部長」，大酸「教育部啊，教你們怎麽寫論文」、「教育部長吧，把台大校長叫來立正站好剛好」、「支持擔任教育部長，好好教育台大」、「劍指教育部長，狂亂扶正台大」。

也有人猜想「文化部長」、「行政院副院長好像還是空的」、「科技部長阿，人家參與發表竹科研究喔」、「選舉是很難了，入閣還有機會，最差就國營企業」。