夜宿旅館隔壁3點到7點狂激戰 她崩潰：不會腎虧嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO出遊住宿旅館，半夜卻聽到隔壁恩愛聲不斷，讓她超崩潰。 示意圖／ingimage
原PO出遊住宿旅館，半夜卻聽到隔壁恩愛聲不斷，讓她超崩潰。 示意圖／ingimage

外出旅遊通常都會選擇飯店或旅館過夜，不過最怕的就是房間隔音不太好，一名女網友在Dcard發文表示日前到台中旅遊，挑選了一間評價不錯的旅館住宿，沒想到房間隔音不太好，半夜不斷地聽到隔壁恩愛的聲音，讓她們睡不安寧。

原PO表示之前和兩名室友一起到台中旅遊，她們挑選了一間網路上評價不錯的旅館，可惜美中不足的是隔音效果不好。原本她們有預想過會聽到小孩子的哭鬧聲或聊天聲音，所以有心理準備，沒想到聽到的卻是讓她們極為尷尬的聲音。

原PO說原本以為隔壁沒人住，但到了半夜兩點半時，傳來搬運行李的聲音，讓當時吵鬧的她們瞬間安靜了下來，心想「原來隔壁有人啊」。到了3點，正當她們醞釀睡覺的情緒時，鄰房突然傳出疑似哭泣的聲音，沒多久又發出敲擊牆壁的聲音，還帶有陣陣規律，原PO立刻知道隔壁正在做「愛做的事」。

過5分鐘後聲音停了，然後她們聽到開門聲，之後又出現一個不同女生的聲音，甚至還越叫越大聲，中間還有疑似機器的聲響，讓原PO一群人覺得尷尬又困擾，「有這麼欲求不滿？送走一個又來一個，玩這麼大，還用道具」。也因為被吵到睡不著，原PO決定反擊回去，她選了一首兒歌並且把音量放到最大聲，隔壁的聲音這才停止，她們也鬆一口氣，漸漸地入睡了。

沒想到清晨5點半時，一陣吟叫把原PO從睡夢中吵醒，而且還非常的大聲，讓她只好戴上耳機聽搖滾歌曲，但仍無法蓋過這陣「歡愉聲」。原PO無奈地說，從5點半到7點這段期間，隔壁陸續做了3次，連室友也說睡得不太安寧，讓她不滿地說「不會腎虛嗎？」

網友們看了也開玩笑地說，「播放兒歌這招也太有創意了吧」、「本來想建議往生咒，但兒歌也是滿清新的」、「直接到門口幫他大聲鼓掌喊加油，看他還做不做得下去」、「應該要播軍歌，直接男生軟掉（我朋友說的）」、「是我就放國民健康操」、「是我我就放心經給他們聽，降一下慾火，再來就直接放軍歌給它們聽」。

Dcard

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