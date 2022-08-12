因披薩店員失誤意外賺到一餐 外送員爽翻：等餐值得

外送員每天奔波忙碌，為了就是能盡快將餐點送達客人手中，不過有時候取餐送餐過程中難免會遇到一些狀況，一名外送員就在臉書透露日前到披薩店取餐，結果因為店員的關係，讓他意外地免費多了一餐，開心地直呼「等餐值得啊」。

原PO在「外送員的奇聞怪事」寫道日前幫客人拿披薩，原本店員告知獨享餐大概7分鐘就好了，但他卻等了12、13分鐘都還沒好，正準備詢問情況時，店員這時拿了兩盒披薩出來，並且道歉說「不好意思！口味做錯因此重做，讓你等比較久，那錯的這盒就請你吃哦」，意外的驚喜讓原PO不敢置信，開心的說「這個等餐值得呀」。

貼文獲得鄉民們的讚賞，「等待是值得的」、「服務真好」、「感覺台灣的餐廳都比較有人情味」、「做錯了重做？很負責任哦！有信用！讚」、「做錯了也沒法送給客人啊…倒是懂得安撫外送員，不然等那麼久真的都會不開心」、「好喜歡這樣的店家，滿滿的尊重，你運氣真好」、「心情都飛起來了，不爽都不見了，其實他們可以口頭道歉自己留著吃就好，可見他們很會做人，這樣『奇檬子』真的會很好」。

提他同行也分享類似經驗，「之前一個客人的臭豆腐，店家沒放醬料，我都到客人門口，店家打來叫我回去，想說路程沒很遠就折回去，店家也是請吃一份臭豆腐，剛好尾單」、「我也遇過做錯請我吃的必勝客，還遇過等到他說的時間後，跟我說不好意思滑倒打翻得重新做大概還要八分鐘」、「我只遇過50嵐店員多做一杯一樣的飲料，然後送我喝」。