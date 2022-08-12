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新竹柯粉多？ 網友點評這原因讓柯文哲很對工程師胃口

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現新竹的柯粉數量偏多，並發現柯的一個特質很對工程師胃口。記者鍾維軒／攝影
有網友發現新竹的柯粉數量偏多，並發現柯的一個特質很對工程師胃口。記者鍾維軒／攝影

隨著九合一選戰接近，相關話題也越來越多。有網友就表示，新竹縣市為全台收入最高的地方，也是「最年輕」縣市，民調來看也可以發現該區為民眾黨支持者最多的區域，綜合以上，使他相當好奇為何新竹會是「柯粉最多縣市」？有網友就精準點評，表示柯文哲經常將科學方法、SOP等掛在嘴邊「很對工程師」胃口是一大原因。

有網友在政黑板發文表示，新竹縣市為台灣收入最高的地方，平均年齡也是全台灣最低，而從政治角度來觀察，新竹「是柯粉最多的區域」，也是民眾黨少數年底選舉有機會拿下的地方，然而這樣的現象卻讓網友好奇「為何新竹會是柯粉最多的地方」。

有網友就回應，認為「年輕高學歷，不像老人都看傳統電視被洗腦多久拉」、「竹科高學歷高智商，投票游離比較不容易被洗腦」、「高學歷、高收入啊」、「知識水準高，死忠藍綠粉比較少」也有網友認為「應該說那些工程師根本不管外面的世界，與腦子無關」，也有人精準點出原因，表示「柯文哲整天科學方法，SOP啥的屁話，很對工程師胃口吧」。

但也有網友回擊，表示林智堅在新竹仍當了8年新竹市長，因此懷疑網友們的推論，表示「支持阿北有腦，支持智堅死忠，同一批人並不衝突，支持阿北才是高大上喔？」、「本來要說柯粉水準高，結果捧到林智堅，快笑翻」、「柯粉一邊罵林志堅新竹做很爛一邊又誇新竹市民有腦」。

柯文哲 民眾黨 林智堅 選民論戰 2022大選

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