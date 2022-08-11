從沒體驗過！日正妹嫁台男羞喊「技術很好」 網笑虧：果然重要

跨國戀情要修成正果不免要克服重重關卡，近日就有一名來自日本的正妹Nana表示，在菲律賓認識一名台灣男生，不僅每天送巧克力、珍珠奶茶等，還會貼心幫她開車門，讓Nana忍不住驚呼「他的技術很好」，最終順利成為台灣媳婦。

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前上傳最新影片，來自日本橫濱的Nana原本是一名網路雜誌編輯和電台主持人，2019年她到菲律賓學英文，認識了從事潛水教練的台灣男生，對方第一次見面就問「妳有沒有男朋友？」Nana回答沒有後，對方便展開積極邀約。

Nana回憶約會過程，透露對方會主動幫忙開車門，「很浪漫，我沒有碰過會幫我開門的日本男生」，之後每天都會買巧克力、珍珠奶茶和便當給她吃，還會寫情書、替她提重物，讓她不禁直呼「這些都是我從來沒有體驗過的事情，他的技術很好」。

兩人交往1年後，爆發新冠疫情，對方提出「跟我一起搬去台灣吧，台灣非常安全，而且東西很好吃」。回台2個月後，Nana答應老公的求婚，「我爸爸以前跟我說，我可以嫁給沒有錢的人，也不要嫁給外國人，因為太遠，他會很寂寞，可是我爸媽看過我台灣老公的時候，也覺得他是一個好人，所以放心的把我交給他」。

影片曝光後，引來大批網友熱議，紛紛留言「很感動人的故事，真心的替你們開心」、「這些年的台日友好，讓爸爸同意她嫁給台灣人，而且台灣離日本也不遠」、「他的技術很好貫穿全文」、「果然技術也很重要啊」、「我懷疑這片有在開車，但我沒證據」、「台灣人的技術，日本妹子用過都說讚」。