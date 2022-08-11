「89」弟想去柬埔寨造成父藏護照幫背債 姊嘆：想淡出這個家

近日柬埔寨詐騙案不斷，許多受害者向家人、社會求救，甚至有去無歸。Dcard有女網友發文抱怨表示，家中重男輕女，弟弟好賭成性、負債累累，甚至牽連父母都要幫忙還債，卻還百般包容，導致家中經濟下滑，原PO弟弟為還債執意前往柬埔寨，令原PO只想趕快離開這個家。

原PO說明，弟弟國中中輟成為「89」，成年後開始在線上賭博，每次賠款近乎幾十萬、幾百萬，父母也因疼愛兒子有加，都幫忙弟弟還債，且已拿家中房產去貸款，甚至父親為了弟弟賭博背負600萬的債務。

原PO氣憤表示，與父母講道理，父母卻完全不理睬，甚至覺得自己在鬧，而弟弟對待家裡人的態度都很差，要錢也一直用逼的。直至前陣子，原PO弟弟執意要去柬埔寨賺錢，父母則把他的護照藏起來，原PO父親表示，如果弟弟死了，他也不想活了。此舉令原PO感到非常無奈，只希望可以淡出這個家。

底下網友紛紛留言表示，「記得跟家人保持好安全距離，免得以後坑妳一起幫弟弟還債」、「如果他負債別幫他還，自作自受，給了孝親費也只是被拿去還債，好好理財將來買房實在」、「建議搬出去，妳弟這樣哪天肯定會把妳們全家害死」、「把護照偷偷給弟弟吧！」、「記得拋棄繼承」。