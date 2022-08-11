「89」弟想去柬埔寨造成父藏護照幫背債 姊嘆：想淡出這個家

聯合新聞網／ 綜合報導
近年發生多起台灣人受到詐騙集團誘騙到柬埔寨打工，最後反而遭到監禁和虐待的事件。 示意圖／Ingimage
近年發生多起台灣人受到詐騙集團誘騙到柬埔寨打工，最後反而遭到監禁和虐待的事件。 示意圖／Ingimage

近日柬埔寨詐騙案不斷，許多受害者向家人、社會求救，甚至有去無歸。Dcard有女網友發文抱怨表示，家中重男輕女，弟弟好賭成性、負債累累，甚至牽連父母都要幫忙還債，卻還百般包容，導致家中經濟下滑，原PO弟弟為還債執意前往柬埔寨，令原PO只想趕快離開這個家。

原PO說明，弟弟國中中輟成為「89」，成年後開始在線上賭博，每次賠款近乎幾十萬、幾百萬，父母也因疼愛兒子有加，都幫忙弟弟還債，且已拿家中房產去貸款，甚至父親為了弟弟賭博背負600萬的債務。

原PO氣憤表示，與父母講道理，父母卻完全不理睬，甚至覺得自己在鬧，而弟弟對待家裡人的態度都很差，要錢也一直用逼的。直至前陣子，原PO弟弟執意要去柬埔寨賺錢，父母則把他的護照藏起來，原PO父親表示，如果弟弟死了，他也不想活了。此舉令原PO感到非常無奈，只希望可以淡出這個家。

底下網友紛紛留言表示，「記得跟家人保持好安全距離，免得以後坑妳一起幫弟弟還債」、「如果他負債別幫他還，自作自受，給了孝親費也只是被拿去還債，好好理財將來買房實在」、「建議搬出去，妳弟這樣哪天肯定會把妳們全家害死」、「把護照偷偷給弟弟吧！」、「記得拋棄繼承」。

柬埔寨 Dcard

延伸閱讀

泰國火辣DJ玩太嗨！脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

睡覺別吹電風扇！專家曝「傷身原因」揭最佳睡眠時間點

冷氣沒多開電費卻不減反漲 台電揭「兩原因」提醒民眾注意

北海道農家傳授玉米最好吃作法 多一動作再微波更香甜美味

相關新聞

從沒體驗過！日正妹嫁台男羞喊「技術很好」 網笑虧：果然重要

跨國戀情要修成正果不免要克服重重關卡，近日就有一名來自日本的正妹Nana表示，在菲律賓認識一名台灣男生，不僅每天送巧克力、珍珠奶茶等，還會...

「89」弟想去柬埔寨造成父藏護照幫背債 姊嘆：想淡出這個家

近日柬埔寨詐騙案不斷，許多受害者向家人、社會求救，甚至有去無歸。Dcard有女網友發文抱怨表示，家中重男輕女，弟弟好賭成性、負債累累，甚至牽連父母都要幫忙還債，卻還百般包容，導致家中經濟下滑，原PO弟弟為還債執意前往柬埔寨，令原PO只想趕快離開這個家。

貨櫃車轉彎「45度傾斜」卡天橋！機車族淡定待轉 網驚：天橋救好多人

好驚險！路上常見機車族在待轉區停等，昨日卻發生驚悚場面，一整排機車停在待轉區，旁邊卻是一台搖搖欲墜的傾斜貨櫃車。目擊網友為路邊待轉騎士捏把冷汗，大驚「天橋救好多人」。

麥當勞店員教「不塑點餐法」 網看這句超驚訝：十分強而有力

今年12月起台北市禁止飲料店及咖啡廳使用一次性塑膠杯，違者最高罰6000元，而自帶環保杯有折價5元的優惠政策。一名速食業店員表示，看到很多客人自備環保杯相當感動，但常常遇到餐點準備好後，客人才說要使用環保杯，於是他分享5個方法，讓「不塑之客」也能快速點餐。

剛領錢就丟皮夾…他衝回現場見這幕快哭了 網拆台：這年頭沒人敢碰

北市一位民眾昨（10）日晚間在松山區的光復北路一帶領錢，卻大意將皮夾忘在機車座椅上後離開，直至2小時後才發現，嚇得趕忙折返機車停放處，所幸皮包和裡頭的錢都還原封不動地放在原處，讓他不禁感慨「台灣人還是很善良的」。

影／YouTuber拍八仙樂園現況「根本廢墟」 當年事件討論已少

你還記得2015年發生的八仙樂園塵爆案嗎？此事件是因舉辦「彩粉」派對，導致發生時長40秒的火災，造成15死至少470傷，並讓八仙樂園被勒令停業。七年過去，八仙樂園還在原址未拆，塵爆現場變成如何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。