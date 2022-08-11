貨櫃車轉彎「45度傾斜」卡天橋！機車族淡定待轉 網驚：天橋救好多人

好驚險！路上常見機車族在待轉區停等，昨日卻發生驚悚場面，一整排機車族停在待轉區，旁邊卻是一台搖搖欲墜的傾斜貨櫃車。目擊網友為路邊待轉騎士捏把冷汗，大驚「天橋救好多人」。

桃園市永豐路、近桃園醫院的路口天橋昨(10)日上午發生車禍，一輛貨櫃車因為超過限高，撞上天橋，傾斜近45度傾斜卡住。網友貼出事故現場照片，只見一排機車族淡定停在天橋下待轉區，旁邊就是傾斜的貨櫃，畫面超震撼。

這起車禍，幸好無人傷亡，但因為適逢上班尖峰時段，附近交通大打結，車潮還一度回堵超過1公里，相關照片也在「路上觀察學院」、「桃園都」、「記憶八德」等多個臉書粉專瘋傳。

網友傻眼，「那個機車騎士應該嚇死了」、「誰說頭過身就過」、「慢慢開會過，轉彎傾角太大才會這樣，也還好天橋卡住貨櫃，不然左方有騎士經過就BBQ」、「高4米6，所有貨櫃車都過的去，是這個駕駛個案問題，速度快所以側傾大，高的那一端就卡住了」、「還好不是長榮的貨櫃，要不然長榮又要被罵了」、「好險有橋，而且這麼多人敢在底下真的很勇敢，第一次看到橋拯救好多生命。」

桃園醫院附近天橋昨天上午發生貨櫃車撞天橋的意外。圖擷自 路上觀察學院

幸好無人傷亡，網友玩起三角函數詪，「報告老師，我真的不會三角函數啦」、「司機：完了這下賠慘了，心裡陰影面積無限擴大，無法計算」、「求貨車司機陰影面積」、「試問貨櫃的日照投影地面面積」、「白色轎車和貨櫃車距離1.5m，求白色轎車車主的心跳速度」、「老師：現在誰還敢說平常用不到三角函數」。也有網友玩起諧音詪，「永豐路真的變永封路了」。