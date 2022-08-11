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剛領錢就丟皮夾…他衝回現場見這幕快哭了 網拆台：這年頭沒人敢碰

聯合新聞網／ 綜合報導
一位北市民眾不小心將皮夾忘在機車上，2個鐘頭返回看到皮夾仍在原位。 圖擷自Facebook
一位北市民眾不小心將皮夾忘在機車上，2個鐘頭返回看到皮夾仍在原位。 圖擷自Facebook

北市一位民眾昨（10）日晚間在松山區的光復北路一帶領錢，卻大意將皮夾忘在機車座椅上後離開，直至2小時後才發現，嚇得趕忙折返機車停放處，所幸皮包和裡頭的錢都還原封不動地放在原處，讓他不禁感慨「台灣人還是很善良的」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享自己失而復得的感激之情，「如果你（妳）今晚有經過光復北路100巷，看到這輛車，我要謝謝你（妳），沒有把皮包拿走，才剛領了一疊錢。」原po表示，他在2個鐘頭後才猛然想起，自己將皮夾忘在機車座椅上，且裡頭還有一筆剛提領的錢，於是趕忙從內湖直奔松山，看到錢還在的那一刻都快哭了，「血汗錢一張也沒少，台灣人還是誠實善良的」。

網友們也對此表示讚許，「這才是台灣最美的風景」、「真的是運氣很好，算是撿到錢了」、「幸好經過都是善良的人」、「相信還是有心存道德良心而沒去拿的人，總之恭喜找回」、「上次我皮包放前置物箱，有個大哥撿到就照著我身份證後面的地址送到我家來」。

一些網友則指出現在根本沒人敢亂撿錢包，「誰敢拿？萬一被告侵占或是皮包裡面有毒品」、「應該要感謝之前的新聞，之前不就一堆新聞撿到錢包當場被抓，提告撿到的人侵佔」、「因為有這種詐騙手法，一拿就會有人跳出來說錢有少」、「純7月不敢拿啦！8月看我不拿爆」、「要不是因為這個月，我相信看到的應該其中有一個敢拿走」。

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