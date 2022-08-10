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新竹最強政績？市民指「它」施工3年 網見本體看傻：差異在哪

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹火車站站前廣場2017年進行改建工程，3年後終於完工開放市民使用。圖／市府提供
新竹火車站站前廣場2017年進行改建工程，3年後終於完工開放市民使用。圖／市府提供

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波持續延燒，台大9日也宣布將撤銷其國發所碩士學位。後續記者會上，林智堅也表示「有沒有學位對於參選並無影響」，認為市政跟政績才是王道，對此，PTT上也有新竹市民點評林智堅在任期間的「最強政績」，不過卻回憶起當時的失落心情。

原PO點評林智堅任新竹市長期間的最強政績，就是於2017年進行景觀改造工程的「新竹火車站站前廣場」。據《ETtoday》報導，該次改造特點，包括以人本設計打造站前廣場旁3公尺寬人行步道、臨停上下客區，為行人打造安全步行的站前廣場，並將過去站前廣場地下道出口長期陰暗潮濕、成治安死角，改造為林蔭步道，更設置YouBike站點進駐等，最後於2020年完工，投入共3200萬元。

新竹市民點評林智堅在任期間的「最強政績」，不過卻回憶起當時的失落心情。圖／翻攝自PTT八卦板
新竹市民點評林智堅在任期間的「最強政績」，不過卻回憶起當時的失落心情。圖／翻攝自PTT八卦板

3年的施工期間，原PO回憶圍起來好久，因此滿心期待嶄新的完工模樣，沒想到看到施工前後的空照圖卻讓他看傻，直呼「看不懂差異在哪？」網友們也紛紛留言酸道，「拆了蓋，蓋了拆，笑死」、「你有看到廣場的差異了嗎，它變成綠色的廣場，這就大功了好嗎！」、「你不說哪個前、哪個後我哪知道」、「最該解決的難道不是交通動線？」、「公車還是一樣很難搭，簡直第三世界」。

不過也有網友認為改建後還是有其優點，「多了公園綠化，新鮮的氧氣」、「照片看起來這個還行吧」、「那標線改得還行啦，剩下的不予置評」。

林智堅 PTT

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