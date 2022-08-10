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友人多年不見突找她「當司機」 網酸：把妳當計程車

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨多年不見的朋友，突然找她只為了把她當司機，要求幫忙載人。示意圖／ingimage
一名網友抱怨多年不見的朋友，突然找她只為了把她當司機，要求幫忙載人。示意圖／ingimage

有些人認為平常不怎麼見面的朋友，一旦突然聯繫，肯定沒有好事。日前就有一名網友抱怨「很久沒見的朋友突然找她，沒想到目的是要請她當司機，幫忙載一家人」，讓她直呼「直接看清一個朋友，還不用花錢」。

一名網友在「爆料公社」發文指出，很久沒見面的朋友突然找她，當時她就心想「一定沒好事」，沒想到對方馬上問「妳是住在高雄還是台南」，她回應「從頭到尾都是在高雄」，朋友又問「妳老公有車子可以載我跟另外一些人嗎？」原PO接著回「我們只有摩托車」，朋友則回「那就沒辦法了，我們有四個人」。

文末，原PO表示「請問妳是在哈囉？那麼久沒見就要別人幫忙，我家有車，但是我就是不要借妳，直接看清一個人不用花錢」。

對此，網友看了都直搖頭，回應「她是把妳當車行叫車了嗎？」、「貪小便宜習慣了？」、「是不會叫計程車嗎？」、「超傻眼的，臉皮也太厚了吧」、「這種朋友不用再聯絡了」、「有種東西叫計程車」、「所以久沒聯絡的朋友，突然找上門我都不理，一定沒好事！」、「她還理所當然的樣子？」。

計程車

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