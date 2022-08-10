去柬埔寨工作肖貪？差點上賊船她曝面試話術「在台受訓28K數月再外派」

最近台灣人被騙去柬埔寨工作，然後被賣掉剝削的新聞發燒。不少人看到報導，一面倒覺得「怎麼那麼貪」、「這樣說誰會信」之類的負面想法，覺得年輕人沒有學經歷，卻只想出國爽領高薪，被騙似乎是自找活該。

有位女網友最近看到台人被騙去柬埔寨工作賣掉新聞，想起自己兩年前的一次面試經驗，細思極恐，她當時也被錄取，只是她沒去上班。原po在Dcard分享面試經驗，提醒求職者要小心，「不是上市櫃公司知名企業，最好都不要相信外派這件事。」

原PO表示，兩年前她從事商品報關工作，因為疫情嚴重而失業。原po打開104履歷表，還沒丟履歷，就意外接到一家「人力資源公司」面試邀約，表示「公司在國外，徵台灣辦事處人員，需大學畢業，多益650商科佳，備註可能會被調配到海外工作」。原po查了一下公司有營業登記，就前去面試。

面試官是一位年輕小姐，一開口就講著海外工作福利。原po疑惑，「 工作不是在台灣嗎？」面試官告訴她，在台灣上班一個月薪資大概三萬，外派的話薪水會翻倍。原po問工作內容，對方稱是股票投資公司，客戶很多是中國人，所以英文不需要很流利。後來公司通知她錄取了，說台灣受訓薪資28k，疫情過後會進行外派，薪資80k。但後來原po因為覺得面試官對很多問題都語焉不詳，覺得怪怪的，所以她沒去報到。

原po表示，面試的時候公司看起來很正常，但她最近查過那家公司已註銷。公司要求「大學畢業、商科、多益650分」也不是完全沒技能。公司開出工程師薪資6-8萬，如果以正常薪資加上外派津貼，也沒高到離譜。她擔心失業族或是新鮮人很容易誤入歧途，畢竟公司有營業登記，而詐騙集團會先讓人在台灣工作一段時間，再外派出差，然後再把人賣掉。「誰會想到有營業登記的人力資源公司，有可能從事人口販賣？」

網友捏冷汗，「好可怕！還好你沒去」、「看他們業務是去海外打電話找人投資股票，就怪怪的了，又不是銀行理專」、「我也一度想去⋯因為身邊有朋友在金邊工作，現在回想當時的想法，真的覺得好恐怖」。

不少過來人有經驗，「太容易錄取的工作通常是屎坑，結案」、「真的，被騙的不一定是貪啊，不是這麼單純就一定是貪啊」、「找工作時很想要外派刷工作經驗，也看過不少這些訊息」、「真的很恐怖...如果是剛出社會被騙機率蠻高的」、「都說是詐騙集團了，要騙一些沒歷練的年輕人難嗎？有歷練的都不一定能全身而退了」。