柬埔寨詐騙豬仔案頻傳 他想起「南寧往事」：台灣人騙台灣人

近年不少台灣人遭到詐騙集團誘騙到柬埔寨等地打工，甚至被脅迫從事網路詐騙，諸如此類的「豬仔」事件頻傳。對此，球評石明謹在臉書上發文，回憶起2008到2012年期間，台灣曾發生過的「南寧詐騙」。

石明謹今（10）日在臉書上發文，表示約在2008到2012年期間，當時中國正值房地產起飛，因此常有人宣稱只要入股台幣33萬，第一年就可以獲利380萬，第二年則可以獲利高達台幣3千萬。不僅如此，對方還會招待食宿和交通，自己只需要負擔機票錢，用以招攬台灣人前往廣西。

石明謹提到，到了南寧之後，對方會先帶你去看一些興建中的房子，「說有當地的友人會招待，碰上傻傻的肥羊就騙你大筆投資，然後血本無歸」。此外，若不願意出錢投資，就會被帶到不知名的房子，並藉故拿走你的證件和手機，將你軟禁在屋內，再要求台灣的家人匯錢，不答應就不放人。

石明謹透露，若碰上家裡沒錢的「豬仔」，就只能透過身體還債，男性就切腎、女性就從事性工作、再不然就是加入詐騙行列，幫忙把台灣的親朋好友騙過去，不僅不用出賣肉體，還可以獲得分紅。石明謹寫道「於是當時在南寧出現大批的台灣人，有被騙的，也有幫忙騙的」。

石明謹表示，後來台灣和對岸聯手進行打擊掃蕩，成功抓了200多名詐騙份子，以及近千名受害者。對此，石明謹直言「你在台灣都找不到像樣的工作了，去柬埔寨可以賺好幾倍的薪水，也不想想自己的能力值幾個錢」。在貼文的最後，石明謹狠酸「如果天上掉下不合理的報酬有兩種可能，一種是你長得像金城武，一種是你自以為你長得像金城武」。