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人妻和老公跟小叔同睡一房 網友傻眼勸「直接離婚」

聯合新聞網／ 綜合報導
人妻求問「請問大家能接受和夫家的人同房嗎？」，說她和老公跟小叔同睡一房，他們睡床，而小叔睡地上。 示意圖／Ingimage
人妻求問「請問大家能接受和夫家的人同房嗎？」，說她和老公跟小叔同睡一房，他們睡床，而小叔睡地上。 示意圖／Ingimage

有一位人妻上網求問「請問大家能接受和夫家的人同房嗎？」，原po說之前住在婆婆家的時候，她和老公跟小叔同睡一房，他們睡床，而小叔睡地上。網友回應「小叔是未滿三歲嗎」、「別說同房，同住都覺得痛苦」、「這是什麼變態家庭啊」！

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」上發文，原po說之前住在婆婆家的時候，她和老公跟小叔同睡一房，他們睡床，而小叔睡地上這樣，當時婆婆有問小叔要不要搬去跟婆婆睡，但小叔說不要。更離譜的是每次跟夫家出遊時，夫家都會很自然地安排他們與公婆同房，而公婆的鼻鼾聲太響，令她徹夜難眠，因此她非常抗拒與夫家出門旅行。原po問大家有面對過這樣的問題嗎？還是是她太矯情了？

貼文曝光後一票網友們為她抱屈「拜託，是妳老公他們家不正常好嗎～怎麼可能有人會接受會同意啦～這太扯了吧⋯」、「小叔剛出生？？？」、「一點也不矯情，他們有問題」、「太崩潰了吧」、「妳還能接受睡第一晚，我都覺得妳好神」、「直接離婚」、「為什麼要同房？我根本睡不著了，ㄧ開始就該拒絕了！這樣子很奇怪的組合」、「無法接受！」、「別說同房，同住都覺得痛苦」、「我滿想知道小叔的心態，為什麼不搬？是想看免費成人現場秀？」。

還有網友說「真的好奇怪！」、「我比較想知道，妳怎麼想嫁」、「不行，超噁的好不好」、「我比較想知道，為什麼妳能接受我一晚上都不會同意。」、「噁心死了，至少是你們夫妻倆要私用一間房間吧！小叔也太不識趣了，我第一次聽到這樣的事情發生耶」。

婆婆 小叔 同房

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