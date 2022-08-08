玄天上帝參戰 宮廟仿照中共統戰圖「世界上只有一個中元節」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）日前訪台，導致中國大陸政府相當不滿，不僅動用經濟制裁以及大規模軍演，甚至喊出「世界上只有一個中國」的口號來宣傳統戰。對此，新北市蘆洲有間宮廟在臉書上發文，發出「世界上只有一個中元節」的文宣海報，而貼文曝光後也掀起討論，有網友大讚「雖然是基督徒路過，但這篇給過按個讚！」

信奉玄天上帝的「蘆洲受玄宮」日前在臉書發文，在貼文一開始就寫道「世界上，只有一個中元節」。不僅如此，從貼文中的自製海報可以發現，大紅色基底配上白色和金色的字體，似乎和中共統戰圖有幾分相似。仔細一看，海報上頭寫著「中元，一年裡只有一個中元節」，下方還附註「受玄宮普度是農曆七月廿六日」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「中元節祭品，一點都不能少！」、「支持一個中元」、「神鬼界最狂小編」、「玄天大大太猛烈了」、「小編加薪啦」、「看不到上帝公的車尾燈」、「雖然是基督徒路過，但這篇給過按個讚」、「一年可以過好幾個情人節，但是中元節只有一個」。

蘆洲受玄宮並非第一次搭上時事話題，日前台南美術館殭屍地獄特展開幕時，宮廟的臉書粉專也推出「安神定魄宗教服務Q&A」，不僅有玄天上帝的香火保平安，還加碼雙符加上茉草淨身，事後還有收驚服務，吸引大批網友按讚。