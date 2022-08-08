離譜！孩子手撐桌上在7-11店內練倒立 家長熟睡渾然不知 網友罵翻

一位網友跟買家約在7-11面交，當他刷手機等待買家的同時，驚見坐在斜對面的小朋友做出脫軌的驚人動作，而家長卻在一旁睡死，旁人看到卻視若無睹，最後原po忍不住嚇阻，家長這才驚醒淡淡說幾句話並無任何指責，然後又趴著睡了，原po問若是自己開的店，願意讓別人這樣搞嗎？

日前一名網友在「爆料公社二社」上發文，說到7-11與買家面交時，驚見一位小朋友雙手撐桌倒立，腳還踢著牆面上的一幅掛畫，直問現在的小朋友是怎了？家教呢？難怪因有這些沒水準的小孩，還有那不可理喻的家教，因此很多餐廳已謝絕12歲以下小朋友進入了。

原po強調他剛到7-11約15分鐘時，小朋友做出危險動作，家人在一旁睡覺，當時觀望旁人，沒有人阻止，小孩第二次爬牆，他爸爸還是在睡，旁人還是默不吭聲，所以證明沒有人願意出面怕惹事，原po便決定出聲嚇阻小孩。他覺得就是太過寵溺小孩，才會作出如此不可思議的驚人舉止，這樣的行為不只危險、還非常的沒水準、沒衛生，店家好好一幅裝置褂畫就這樣被糟蹋，如果這是一幅名畫，家長又該如何賠償店家的損失？

貼文曝光後也驚呆一票網友們，大家紛紛留言感嘆「教育徹底失敗」、「現在很多家長都不管小孩的，每天也是看一堆在學特技的，家長看到也都裝死，開腔制止還會被怪多管閒事」、「摔一次就怕了」、「摔了慘了再向店家求償這樣」、「太誇張了，這個要直接一巴掌下去」、「等等萬一跌倒又要怪店家了、「自己的小孩溺愛不管教，只有他人代管教，若是明禮的家長，應該感謝這位代管者」、「好欠揍的父母⋯到底會不會教孩子」、「沒水準的小孩來自於沒水準的父母」。也有人表示，若是名畫家長會說「店家沒告知，是店家有責任」，若是桌子倒了小孩摔傷，家長會說「店家桌子不穩，害小朋友受傷，店家要賠償」。

也有網友也歪樓說「翻滾吧男孩，有潛力」、「練起來練起來」、「這太屌了，我不忍制止！」、「他只是個孩子啊...呵呵」、「爸爸有說過想哭的時候就倒立」。