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受害者被騙到柬埔寨怎不求救？在柬台人嘆曝：不是沒原因

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為旅客出境示意圖，圖中人物非新聞當事人。報系資料照／記者黃仲明攝影
圖為旅客出境示意圖，圖中人物非新聞當事人。報系資料照／記者黃仲明攝影

近來頻傳國人遭詐騙柬埔寨等東南亞國家，先以優渥條件吸引受害人，待其抵達柬埔寨後，便露出詐騙真面目，對受害人拳腳相向。一名在柬埔寨工作的台人就分享經驗，指出受害者已知被騙，卻遲遲不肯求助的原因。

原PO在臉書社團「爆廢公社發文分享在柬埔寨工作5年多來的經驗，他表示自己2013年就到柬埔寨工作，當初應徵上某上市公司的儲備幹部，面試了3關才簽5年合約，薪資比台灣好一些，但他強調絕不是詐騙說的當櫃檯、服務員或發牌員，薪資8至15萬元，「你沒一技之長，誰會願意給你這薪資？」

他也談到，為何許多受害者被騙到柬埔寨後，遲遲不肯求救？他分析原因，受害者可能連自己都不知道自己在哪裡，且當地地址紀錄規則與台灣不同，若不會說當地語言恐怕也不懂求救。

另外，原PO指出當地警察「貪污到你無法想像的地步」，身邊有同事有國際駕照，開著廠車出門，之前卻在幾個路口被攔查好幾次，硬是被討了一次10元美金（約299元新台幣），更透露每次遇到事情，柬埔寨的台幹都會馬上衝去「中國大使館」求救。

原PO還說，由於最近中國大陸不好出國，所以詐騙集團才從台灣下手，呼籲大家找在台灣有正規公司，經過正常面試的管道才到柬埔寨工作。他也提醒，很多詐騙集團通常隨便講兩句或直接不用面試就錄取，也盡量別找博弈或飯店管理等的職務，「我不敢說百分百，但是幾乎都是唬人的」。

勸世文曝光後，網友紛紛留言大讚中肯，「現在柬埔寨的風聲真的被搞得太臭了，讓少數一些正規公司都招不到人」、「今日最中肯，但裝睡的人總是叫不醒」、「天下沒有白吃的午餐，你沒本事要你幹嘛」。

爆廢公社 柬埔寨 詐騙

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