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餐桌上哪種行為最沒家教？全場點名「1動作」：超母湯

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO詢問大家餐桌上什麼行為會顯得沒家教。 示意圖／ingimage
原PO詢問大家餐桌上什麼行為會顯得沒家教。 示意圖／ingimage

用餐時的禮儀相當重要，一不注意可能會讓自己留下負面印象，還可能影響到他人的用餐感受。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「餐桌上什麼行為會顯得沒家教？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人直呼「這行為真的很討厭！」

日前一名網友在PTT上以「餐桌上什麼行為會顯得沒家教？」為題發文，原PO列出八種行為，依序是「舔盤子和碗底」、「筷子直插在食物上」、「不用公筷，而是用自己筷子夾」、「狼吞虎嚥吃超快，3分鐘以內就把上的菜吃完」、「咀嚼嘴開著還邊說話」、「飲料裡用吸管吹泡泡」、「打嗝完全不遮」、「吃不完卻在玩食物」。對此，原PO在貼文的最後提出質疑，「以上哪些行為是會被認為沒家教的呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友認為「打嗝完全不遮」是最無法接受的，「噁心又散佈病菌和病毒」、「打嗝真的不行」、「會很火大」、「有影響到其他人就NG」、「也太母湯⋯會想翻白眼的舉動」、「我真的反感」、「打嗝真的很討厭」、「非常之討厭打嗝不遮」、「大聲打嗝不遮」、「飛沫即使沒病毒一樣很噁」、「之前還有人說打嗝沒什麼，明明就臭的要死」、「打嗝不遮是極度沒水準」。

此外，也有不少網友無法接受「咀嚼聲」，「咀嚼有豬聲」、「 在那邊發出嚼嚼嚼的聲音」、「吃東西發出咀嚼聲」、「咀嚼不關上嘴巴」、「吃東西一直發出聲音」、「吃完飯剔牙發出嘖嘖聲」、「嘴巴張著咀嚼還發出聲音」、「只要聽到有人吃東西出聲音就理智斷線」、「吃東西發出咀嚼聲超噁，不能閉嘴吃飯嗎？」、「吃飯發出咀嚼聲很沒家教」、「吃東西跟豬吃飯一樣嘖嘖嘖啾啾啾」。

最後，也有網友紛紛表示，「用自己的筷子在菜裡翻攪挑選」、「邊吃邊用手機」、「夾菜挑挑揀揀、翻來翻去」、「餐具一直敲出聲音」、「吃完飯桌面亂七八糟」、「菜上來就一直抱怨」、「拿餐具敲盤子」、「低頭滑手機」。

家教 PTT

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