熱褲妹貨車上認真收垃圾 同業讚「這有幫夫運！」釣本尊回應

近來天氣炎熱，許多戶外工作者都被熱昏了頭，有網友就捕捉到努力又美麗的身影，一位身材高挑的年輕女子站在貨車後斗整理垃圾回收物，讓身為同業的他忍不住讚嘆「認真的女人最美！」

這名網友在臉書社團「裝潢/木工/修繕/聯誼會(啓大大分享園地)」分享照片，近來天氣炎熱，一名身著T恤短褲、綁著馬尾的年輕女子站在豔陽下，認真整理貨車車斗上的回收物及垃圾，她與車下的另一位同事努力工作，讓身為同業的原PO看了都忍不住讚嘆「認真的女人最美，我相信她肯定有幫夫運！」

原PO表示自己載著一車垃圾經過，非常欣賞她的認真，於是特地拍照讚賞一下，「偉大的年輕女性，他們2個年輕人一定會成功的」。

許多網友看了也都被感動，大讚「好棒的女生」、「真的不容易，請特別注意安全，畢竟袋子裡裝什麼沒人知道，防護記得做好」、「這個要積多少的福丶燒多少的好香， 才能迎娶這種賢妻啊！認真的女人最美，有福氣」。

貼文留言區也釣出畫面女主角現身回覆，「我是本人，謝謝各位哥哥鼓勵，我們會加油的！」她大方回應自己還沒結婚，也感嘆到「我沒結婚，也還沒為人父母，不太能理解父母的心情，但是出社會賺錢哪有不辛苦的！等到辛苦錢在手上的時候也覺得值得啦～」。