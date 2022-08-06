他接獲網購「台灣全部停發」通知嚇傻 網友留言曝現況

中共軍演引發一連串效應，有網友近期在臉書「爆怨公社」分享，他突然接獲中國大陸客服通知，指先前訂購的商品無法到台，並稱「台灣全都停發」，令他相當緊張，不過消息曝光後，吸引百名網友留言，不少網友都稱訂購的商品出貨一切正常，也有網友透露詢問集運客服，因時機敏感，包裹寫有中華民國和R.O.C標誌和文字不給過。

原PO表示，他在京東線上購物訂購商品，但5日下午3時許卻收到大陸客服通知，並稱台灣已全數停發。原PO表示，他的對口不是集運業者，而是商家，未料還是遇到這樣的問題，但他要買的商品在台灣買不到，令他相當崩潰。

貼文一出後，網友紛紛說，「走轉運正常發」、「直接找私人集運，填集運地址，他們就不知道你是要寄來台灣了」、「順豐OK只是比較貴」、「怪了，我的怎麼都正常」、「我剛剛問集運地還可以寄，可能地址是大陸的」、「我寄集運倉一樣可以寄」、「我的有發出來耶，你是買違禁品嗎」。

有網友透露，「建議自己找私人集運，他們官方的集運很容易被政治影響，民間的集運完全不受影響」、「集運客服說有中華民國和R.O.C標誌和文字不給過，台灣省+地址給過，但是中國集運倉本來就不會寫中華民國和R.O.C，所以只是以前的規範在這個敏感時刻又被翻出來講」。

事實上，有消息近期稱淘寶平台恐會遭大陸海關卡關，財政部關務署出面澄清表示，在電詢承攬、報關相關公協會後，無接獲會員業者反映相關情事；另電詢承攬兩岸快遞遞送之國際大型快遞公司，也表示尚無接獲其大陸之營運機構通知相關情事。海關後續將與相關公協會、業者保持密切聯繫，持續觀察進出口至大陸貨物量變化情形。