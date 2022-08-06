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父親節禮物好煩惱！爸line「超直白圖」網全歪樓求貼圖

聯合新聞網／ 綜合報導
爸爸的超直白讓不少網友大讚，但更多人歪樓原po的貼圖。 圖／Costco好市多商品經驗老實說
爸爸的超直白讓不少網友大讚，但更多人歪樓原po的貼圖。 圖／Costco好市多商品經驗老實說

父親節就要到了，有不少人除了要聚餐外，也會送禮物表示心意。但要送爸爸什麼，總是讓人想破頭，有一名網友思考了好幾天該送什麼禮物給爸爸，結果在一次無意間的對話中，爸爸突然傳了「一張圖」，超直白的表達也讓原po直呼「真的被我爸打敗」，網友看完除了誇獎爸爸外，也大歪樓說「貼圖也太可愛」。

一名網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文說，「想必很多人跟我一樣煩惱父親節要送啥，思考好多天，一直摸不著頭緒，然後我家的line就出現這個」，看到原po和爸爸的對話框，原po先是說著「我今天晚餐不回家吃喔」，然後爸爸沒有回應這句話，直接丟了一台咖啡機的照片，原po先是回應「蛤？」貼圖，接著爸爸就直接解釋「8月8號快到了...」。

原po看完爸爸超直白要禮物的方法直接笑出來，「真的被我爸打敗」，網友看到貼文也紛紛回應誇獎爸爸「爸爸可愛又直白的提醒」、「最喜歡有話直說，要什麼東西直講，免煩惱」、「很好啊！直接買單，不用想，爸爸又開心」、「爸爸真是太貼心了」、「可愛的爸爸」、「直接講不錯啊！買錯比買貴更浪費」。

也有人是注意到原po的貼圖，「貼圖好可愛，歪樓了...一路歪」、「找不到啊，求貼圖名稱」、「貼圖太可愛」、「結果大家都跑去買貼圖…」、「貼圖可愛，請問有連結嗎」、「貼圖的作者一夕之間收穫滿滿」、「我也想要那個貼圖，也太可愛了吧」、「找好久都找不到這貼圖」、「其實是貼圖業配吧」。

最後原po也有應大家熱烈留言回應「貼圖是鳥鳥與各種動物好朋友!(裝傻必備款)，背景是daisy simple purple 2(老婆御用款)，父親節禮物...跟媽媽求贊助中，這次真的不能裝傻了」。

父親節

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