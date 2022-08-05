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中共飛彈飛越台灣頭頂卻沒發警報 網引日本經驗曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
日本防衛省公布共軍彈道飛彈操演詳情。圖／日本防衛省
日本防衛省公布共軍彈道飛彈操演詳情。圖／日本防衛省

日本防衛省推定有4枚彈道飛彈飛越台灣上空。消息傳出後許多網友紛紛討論「為何沒有發警報」，引起正反雙方論戰，有網友認為「應立即宣布」，也有網友認為「不影響民間活動，並說明我們已掌握情形」的考量才正確。而國防部針對未發警報一事則表示，本次飛彈發射並無對地面區域造成危害，故未發布警報。

美國眾議議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台後，中共解放軍在台灣周邊6處海域軍演，根據日本防衛省資料顯示，有4枚飛彈甚至越過台灣上空，使得許多網友紛紛討論發布警報的標準。有網友表示「判斷落點不在領土上所以不刻意去攔截的確很合理，但有經過頭頂卻沒有收到警報聽起來就是怪怪的」，有網友對此回應「發警報是要為了讓你去避難，沒危險你要去避難嗎」、「手機響，最後落海，我只覺得擾民」。

有網友也分析，日本在2017年8月時曾因朝鮮發射飛彈經過日本而發布J-Alert（全國瞬時警報系統）的經驗，當時造成數十間學校停課、公共行政服務被塞爆，而同年9月朝鮮再次發射飛彈經過日本上空，這次就沒有發布J-Alert。針對日本經驗，有認為應發布警報的網友認為「國防部應該要立即宣布才對」，也有認為不應隨中國起舞，表示「發佈警報就讓中國達到目的啦」、「為啥要配合中共擾民？」、「以國防角度來說讓中國低估我們的情蒐能力其實是好事吧」、「向國人說明我們有掌握的能力，又盡量不影響民間活動」。

網友發文表示，國防部「明明有搶先公開教育民眾正確知識的機會」，認為國防部「先隱瞞、事情爆開、讓民眾恐慌幾小時各種猜測」因此認為國防部決策有問題。

國防部5日凌晨時表示，共軍彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於「大氣層外」，對飛越的廣闊地面區域並無危害，且各國飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵，故未發布防空警報。

國防部 軍演 日本

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