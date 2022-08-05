小孩大鬧餐廳家長不管 碗盤食物丟地上、髒尿布塞餐桌

親子出門相當辛苦，家長除了要照顧孩子外，還得注意不能妨礙到其他民眾，然而最近出現許多恐龍家長，放任自己的孩子吵鬧，引發其他人不滿。有一名餐飲業者指出，一組客人放任自己小孩尖叫胡鬧，用餐三小時後座位像被轟炸過，甚至還有使用過的尿布，照片曝光引發熱議，網友直呼「會生不會教」。

一名餐飲業者在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日接到一組親子客人，家長完全不顧小孩，放任小孩尖叫胡鬧三小時，甚至不顧一旁客人，直接在座位上換尿布，還將髒尿布丟在桌上。

該網友表示，該組客人一直要求提供吐司、蛋糕，卻又將食物亂丟在地上，小孩亂玩餐具、抽衛生紙，家長也不加以制止，只會要求店家換新。

網友貼出客人離開後的座位照片，就像是被轟炸過一般的髒亂。圖／取自 臉書

該網友說，店家沒有另外收取清潔費或服務費，也沒有責備該組客人，但是客人的行徑實在太過誇張，從照片中可見，客人離開後的座位就像是被轟炸過一般，滿地、滿桌都是垃圾，餐盤、碗也都被丟到地上，他痛批「會生不會養、不會教」。

其他網友紛紛留言「太誇張了，沒有家教」、「天啊！還有尿布，有夠沒公德心！」、「這素質也太差了吧」、「這身教實在堪憂」、「自己不教，以後出社會給別人教」、「這種人出門很丟臉」。

還有網友留言「我女兒敲碗就被我瞪了，尖叫也很少，開始哭絕對被我開扁，真的是只會生不會養」、「我能理解小小孩會吃的亂七八糟，如果是我我都會把地上的整理到垃圾桶，不然就特別跟服務員抱歉，並說明小孩有用的比較亂一點在離開」。