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客人居隔要求「餐點送上樓」 餐點仍放一樓他傻眼：外送員被慣壞？
現在外送平台超夯，民眾確診在家隔離，只要用手機一點，就能三餐有外送員服務，但日前有民眾指出，平常會自己下樓拿餐點，這次確診請外送員幫忙送上樓，但餐點被放在1樓，讓他質疑「外送員被慣壞了？」
一名網友在「爆料公社」發文表示，平常他點外送都是到一樓取餐，但他因為被居家隔離，無法外出拿餐點，因此請外送員坐電梯上樓，幫他把餐點放在門口。沒想到外送員訊息回覆「好」，還特別打電話告知他「餐點已放好」，但等到原PO要開門拿餐點時，才發現餐點根本沒有在外面，外送員回應「餐點在一樓」，讓他超傻眼，直呼「外送員是不是被慣壞了？」
對此，其他網友認為「其實你可以客訴他，然後把截圖PO上來，若你敘述為實的話，我相信熊貓高層一定會看到。如果不要發生這種事，除非你三餐自己煮」、「本來就是規定要送達客戶指定位置和樓層啊！兼職外送員路過，不要這麼多老鼠屎好不好，說什麼沒有樓層費去和公司吵比較快」、「不管是哪間外送都有老鼠屎」、「我居家隔離期間也是叫外送，他們都有幫忙送到5樓」。
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