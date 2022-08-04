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桃園天空深夜「不明亮光狂閃1小時」 多地同時目擊：淡水也有

聯合新聞網／ 綜合報導
網友3日深夜在淡水看見天空中出現大片閃光，時間持續1小時以上。 圖／截自PTT
網友3日深夜在淡水看見天空中出現大片閃光，時間持續1小時以上。 圖／截自PTT

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國不滿，宣布一連3天在台灣周邊海域進行軍演，恰逢裴洛西離台後，桃園上空突現大團紅光閃爍，持續至少1小時以上，懷疑與軍演相關，引發熱議。但也有網友反駁，認為只是閃電，別太緊張。

中國連續3天進行實彈軍演，範圍擴及台灣四面海域，情勢緊張。有網友3日深夜發文，指出在桃園上空一直有一團閃光，時不時閃爍一下，沒有規律，憂慮發問「這只是閃電吧」。隨即有網友回覆在淡水散步時，往八里方向也看到天空一亮一亮的，且是大片橘、紅、白色閃光，持續至少1小時以上，認為「真的很不正常」，同時分享影片為證。

網友3日深夜在淡水看見天空中出現大片閃光，時間持續1小時以上。 圖／截自PTT
網友3日深夜在淡水看見天空中出現大片閃光，時間持續1小時以上。 圖／截自PTT

其他網友也回報「朝中壢西南也有看到，有點像煙火那種閃光」、「我也在淡水有看到，閃很久」，部分網友也緊張留言，懷疑與軍演有關，「飛彈射過來了喔」、「聽說今天夜裡凌晨就有軍演開始了」、「沒什麼，共軍的登陸船跟砲火而已」、「這怎麼有像基輔攝影機那個空襲畫面」、「AIT沒有撤僑不要慌」。

也有網友冷靜指出，其實就是一般常見的閃電，「沒看過雷雲嗎」」「這就閃電，常開蘇花很常看到」、「看天氣預報，再晚點，桃園下雨機率變高惹」、「這住淡水常看到啊，天氣差一點就會看到」、「這一看就知道打雷閃電啊」，並貼出氣象局閃電觀測圖表明當下附近確有閃電發生。但也有人質疑「閃那麼爽結果桃園沒聽到雷聲不奇怪？」，遭吐槽「為什麼閃那麼多但聽不到聲音？因為他╳的很遠阿」。

實際上，中央氣象局3日晚間有針對「苗栗縣、台中市」發布大雷雨即時訊息，持續至晚上9時，氣象專家吳德榮也指出近日大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，8日至10日東南部及恒春半島降雨漸趨明顯，西半部午後局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。

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