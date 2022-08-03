噁心反胃恐懼 台版N號房？她分享友人遭騷擾偷拍可怕經歷

根據日前鏡周刊「青春煉獄：網路獵騙性私密影像事件簿」的深度調查報導，講述許多年輕女性遭不肖業者誘騙、裸照外流，導致多名受害者身心受創，堪稱「台灣N號房案」。引發網友在Dcard一片譁然，更有女網友發文分享三位朋友的相關經驗，以藉此提醒大家注意人身安全。

原PO表示，看完報導後湧現出複雜的感受，包括噁心、反胃、恐懼、難過等，身旁也有不少女性體會過受到騷擾或性騷擾的經驗。她分享第一位朋友的過往，當時原PO朋友與前男友交往，男趁女生睡著時偷拍照片留存，卻在分手時提出威脅，否則就把照片外流，所幸事後協調順利，但過程令她非常恐懼。

原PO再分享另一位朋友的遭遇，原PO朋友從男友朋友的口中得知，男友的手機有女生的照片，並且給男生的朋友觀看，甚至大肆炫耀偷拍到女友的影像，而朋友本人卻無法得知是否有被外流，原PO補充後來朋友兩年都沒有出過門，勸她看諮商或是出門都有些困難。

原PO分享朋友不幸遭偷拍的經歷。示意圖／ingimage

關於第三位朋友的經歷，原PO表示，受害女生收到朋友的告知，私密影片被放在網路上大肆流傳，甚至多年前約會影片遭竊錄，以及大量宣傳報復等，眼看網站標題將朋友抹黑，該朋友承受不住打擊，最終買一罐安眠藥吞了下去。

有網友留言呼籲，想看片就去正當管道取得，更高清也滿足多種取向，而非加入此種私密群組，獲得偷拍影片，僅是觀看也是在對當事人造成傷害。

底下網友紛紛留言表示，「求上車的應該也要納入犯罪」、「卡外流到底是什麼噁心的心態」、「真的讓人好不舒服」、「看完覺得好痛苦」、「幫高調」。

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