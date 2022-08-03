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共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

共軍宣布圍台軍演 網怒拿台灣出氣：民航機跟漁民怎麼辦？

聯合新聞網／ 綜合報導
美國眾議院議長波洛西訪台，引起北京強列抗議，圖為中共解放軍殲-16戰機。 美聯社
美國眾議院議長波洛西訪台，引起北京強列抗議，圖為中共解放軍殲-16戰機。 美聯社

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）的亞洲行程備受矚目，她已於昨（2）日晚間10點43分左右搭乘專機抵達台灣松山機場。不過，此舉也引發中國大陸不滿，甚至宣布解放軍將在南海展開軍事演練，導致目前台海情勢更加緊張。

一名網友在PTT上以「新華社：台灣周邊海域實彈射擊」為題發文，原PO轉貼新華社的公告，內容大致為中國人民解放軍將展開重要軍事演練行動，並組織實彈射擊，也提供海域和空域的經緯度位置，呼籲在此期間有關船隻和飛行器不要進入。

從照片中可以看見，演習區域可說是包圍台灣，警告意味相當濃厚。對此，原PO在貼文中寫道，「解放軍一開始喊那麼大聲，還不是好好降落，真沒意思，人家都走了才要開始打，看來解放軍還是不敢正面對抗美國，只敢拿台灣出出氣」。

解放軍將在台灣周邊六處海空域同步進行軍演。 新華社
解放軍將在台灣周邊六處海空域同步進行軍演。 新華社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這樣軍演是搞大的，為什麼一堆台灣人不緊張」、「我搞不懂，這麼敏感的射擊區段，為什麼還有人能笑的出來喊說人走了才敢試射」、「假演習之名，行封鎖之實」、「警告意味濃厚」、「最好可以這樣畫到別人家門口，超沒品的」、「攔跟不攔都有風險，就算真的攔到也不一定能阻止彈體」、「這是故意包起來要封鎖台灣」、「感覺一定會有幾顆飛彈，不然太沒面子，重點是打到哪」。

另外，也有網友仔細分析，「全都是海運航線，這是在搞啥？」、「好奇演習區域真的可以畫成這樣的嗎？」、「這是不是封鎖台灣？」、「這個實彈射擊位置很明顯就是要封鎖港口跟機場，這幾天民航機跟漁民要怎麼進出啊」。

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