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墾丁一顆水蜜桃芒果要價400元？ 網細看發現：連品項都騙
每年暑假墾丁都會湧入大量遊客，周邊也有不少攤販賺取觀光財，不過日前有一名網友抱怨「買到一顆號稱『水蜜桃芒果』的水果，店家告訴我很甜，沒想到一顆要價400元」，其他網友一看察覺「妳被騙了！這不是水蜜桃芒果」。
一名網友在「爆料公社」發文表示，近日到墾丁附近遊玩，一開始看到某水果攤，老闆娘告訴她「這款水蜜桃芒果很甜」，等到原PO被吸引後，請對方幫忙挑一顆，老闆娘就拿了最上面的第一個，馬上裝進袋子裡，原PO表示「我要檢查看看有沒有撞傷」，老闆娘則回應「都已經檢查好了」。
等到要付錢才發現，一顆2斤多的水蜜桃芒果要價400元。經過幾個小時到家後，一打開發現「水果已經快長蟲了，還有過熟的味道」，打給攤販老闆娘後，對方還回「那下次妳來我再補給妳」。
這讓原PO不禁抱怨「就問誰會三天兩頭跑墾丁？何況我下次去妳還在嗎？會認嗎？就是專門在騙觀光客！大家以後千萬要小心！」
文章曝光後，網友定睛一看發現「這個不是水蜜桃芒果啦！妳被騙了，這個是市場大約一台斤59元的蘋果文！」、「沒想到貴就算了，連品項都被騙了，而且還是一斤價差近一半的蘋果文芒果！」、「妳確定這是水蜜桃芒果？它其實真名叫紅龍芒果，換個名字不知道在貴什麼的。但從妳的圖我怎麼看都是蘋果文芒果」、「因為蘋果文必需用電土催熟，它的口感比較偏酸紮實一點，妳可能被騙了」、「少了一個妳可以騙，還有其他千千萬萬個外地人可以騙」、「以後要請老闆先挑，然後她挑的都不要買」。
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