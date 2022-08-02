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他想認養毛孩被要求簽15條款切結書 其中一項竟要賠30萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，他只是想領養動物，卻被要求簽15條切結書，其中一條竟然要求「送養人有權收回動物，認養人要賠款30萬元」。示意圖／ingimage
一名網友抱怨，他只是想領養動物，卻被要求簽15條切結書，其中一條竟然要求「送養人有權收回動物，認養人要賠款30萬元」。示意圖／ingimage

現在很多人會養毛小孩作伴，網路上也有「認養代替購買」的口號，期望更多人加入收養流浪貓、狗行列，但日前一名網友抱怨，他準備要收養一隻流浪貓，沒想到送養人卻訂立15條規則，其中一項竟是「送養人有權收回動物，認養人要支付送養人30萬元」。

一名網友在「爆料公社訴苦，他只是想要養一隻貓，原本想說「以領養代替購買」，剛好看上送養人的一隻小貓，沒想到準備領養過程，送養人要求他簽「15項條約」，細看才發現切結書違約竟然要賠30萬！

原PO指出「第11條的意思，就是只要你爽，就有權決定我不適任，這樣我不就違反第14條的規定，要賠30萬了？還要我放棄上訴的權利？」

從切結書來看，其中第11條內容是「認養之動物於二星期內確認是否適合飼養，如有任何請在此期限內與送養人連絡處理。本人亦願意接受送養人日後之追蹤訪視及飼養輔導。於送養二星期內送養人有權決定認養人不適合飼養，並收回已送之動物」。

第14條則是「認養人如有違反以上認養規定者，送養人有權收回該動物，認養人並應給付送養人懲罰性違約金新台幣參拾萬元整，並放棄上訴權，如有訴訟問題時可以此切結書以適當的法律途徑解決」。

網友們看完，無言表示「訂了這麼多規定，自己不過想輕鬆的養個寵物，真的別怪人家不支持領養代替購買！」、「30萬！真的是想讓領養代替購買嗎？還是逼人直接找購買反而不用受限制？」、「30萬還不如用買的」、「之前找愛媽想收養動物，就要求附上薪資證明、存摺存款、不動產證明，以證明有經濟能力，要提供身份證件以證明真實身分，要讓愛媽來家裡查訪2至3次確認家中環境，還要一一跟同住家人訪談，領養後每月至少一次愛媽家訪，還有提出結婚與生育的規劃，看完我直接跟她掰掰，比我媽還囉嗦」。

認養 收養 寵物 爆料公社

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