女子溯溪遭教練「後腰摔」 影片曝光挨轟：一丁點失誤就癱瘓

炎炎夏日揪團去溯溪是許多遊客的消暑首選，近日一溯溪團的「後腰摔」動作卻引發爭議，一名女遊客被教練抱住後，直接後仰摔進水中，引發網友質疑該動作極具危險性，一不小心就可能造成癱瘓。業者事後也出面回應，稱該影片是遭同行惡意中傷，不過礙於大眾疑慮，近期仍將暫停相關體驗。

近日一位網友在臉書社團「爆廢公社」分享一則16秒短片，只見影片中一群遊客正在溯溪，其中一名女子穿戴頭盔和救生衣，被男教練從後方環腰抱住，嘴裡喊著「我不要、我不要」，但教練仍示意「1、2、3就跳喔」，接著直接倒向後方水池，女子被重摔至水面，入水後還翻了一個跟斗才起身。

原po指出，影片中的動作在角力裡面叫做「後腰摔」，是一個相當危險的動作，「頸椎是人體最脆弱的部位之一，我不知道溯溪為什麼要做出這樣的動作，只要有一丁點的失誤，甚至是這一個女孩子肌肉的強度不夠，就算不死也會癱瘓」。

原po說明，該動作的危險性並不只有撞擊，還有與水面衝擊時頸部要承受的壓力，加上頭戴安全帽也會增加衝擊的面積，而且女子在入水時也並未實行收下巴等保護動作，頸部肌肉很容易被擠壓，進而壓迫到頸椎或脊椎。他強調，戶外活動最重要的是安全，實在不希望再出現如此危險的動作，遊客也應堅定地表示拒絕。

影片曝光後，大批網友皆認為該動作過於危險，「我也玩溯溪，個人也覺得這真的超級危險」、「會害死人~出事了再掉眼淚」、「如果我這樣帶溯溪，一定被我老闆罵死」、「傷到頸椎，終身坐輪椅」、「不管在軟墊還是水裡，沒受過訓練的這樣摔非常容易出事！」、「等出意外就笑不出來了」。

據三立新聞報導，畫面中的溯溪地點位於新竹縣梅花溪，負責帶隊的溯溪業者回應，他們已經營溯溪活動10餘年，很清楚該處的水域和水性，且每次出團前都會開會討論，此次出現爭議的「後腰摔」也是依當天水深才決定執行，因此他們一看到影片就認為是「同行相忌、故意中傷」，不過目前考慮到外界的質疑聲浪，他們決定暫停該動作，避免不必要的紛爭。