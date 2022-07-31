她好奇「確診新冠後有後遺症嗎？」 網曝光症狀：尿尿一堆泡

國內新冠肺炎疫情尚未完全結束，每天的單日確診數仍然破萬例，而「後遺症」也是不少人相當擔憂的事情。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「確診過的有明顯感覺到後遺症嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「大家確診後有後遺症嗎？」為題發文，原PO表示身邊的朋友大多都確診過了，而之前確診數高峰時，不少人都流傳確診後會有各種後遺症，例如腦霧、味覺喪失、嗅覺喪失、容易疲憊等等。對此，原PO提到多數人都已經確診康復，因此詢問大家「確診過的有明顯感覺到後遺症嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「腦霧+容易累」、「超容易疲勞」、「氣喘更敏感」、「容易講話就氣虛、常咳、腎虛、尿尿一堆泡泡」、「長病毒疹加容易喘、失眠跟心悸」、「以前狂喝冰飲沒事，現在喝一小口就容易咳到反胃，已經確診過兩個月了」、「懷孕36週時確診，確診康復後一直剩一口痰的感覺，大概持續一個半月」、「目前康復兩個月了，有嗅覺漸漸喪失的感覺」、「容易喘跟疲憊」、「會突然乾咳、蕁麻疹，已經康復兩個月了」、「喉嚨痛了兩個月還在痛」、「康復後第一週容易累，一個月常常忘東西」。

另外，也有網友表示，「身邊幾乎都確診過，就我沒確診」、「完全沒有，確認陽性前一天還去跑七公里，隔離期間血氧也是98」、「就一般感冒，哪有什麼後遺症」、「沒打過疫苗也沒確診」、「沒有，講後遺症的人真的知道後遺症定義嗎？我很懷疑」、「確診後狂喝冰水沒啥毛病」。