快訊

最新聲明！陳明通證實：先修正林智堅論文 後交余正煌參考

雙颱共舞！第6號颱風翠絲生成 氣象局說明對台影響

巨佳拿下竹市府多件標案僅1案有競爭者 遭質疑御用廠商

她好奇「確診新冠後有後遺症嗎？」 網曝光症狀：尿尿一堆泡

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇確診後是否會有後遺症的狀況。 記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照片
原PO好奇確診後是否會有後遺症的狀況。 記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情尚未完全結束，每天的單日確診數仍然破萬例，而「後遺症」也是不少人相當擔憂的事情。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「確診過的有明顯感覺到後遺症嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「大家確診後有後遺症嗎？」為題發文，原PO表示身邊的朋友大多都確診過了，而之前確診數高峰時，不少人都流傳確診後會有各種後遺症，例如腦霧、味覺喪失、嗅覺喪失、容易疲憊等等。對此，原PO提到多數人都已經確診康復，因此詢問大家「確診過的有明顯感覺到後遺症嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「腦霧+容易累」、「超容易疲勞」、「氣喘更敏感」、「容易講話就氣虛、常咳、腎虛、尿尿一堆泡泡」、「長病毒疹加容易喘、失眠跟心悸」、「以前狂喝冰飲沒事，現在喝一小口就容易咳到反胃，已經確診過兩個月了」、「懷孕36週時確診，確診康復後一直剩一口痰的感覺，大概持續一個半月」、「目前康復兩個月了，有嗅覺漸漸喪失的感覺」、「容易喘跟疲憊」、「會突然乾咳、蕁麻疹，已經康復兩個月了」、「喉嚨痛了兩個月還在痛」、「康復後第一週容易累，一個月常常忘東西」。

另外，也有網友表示，「身邊幾乎都確診過，就我沒確診」、「完全沒有，確認陽性前一天還去跑七公里，隔離期間血氧也是98」、「就一般感冒，哪有什麼後遺症」、「沒打過疫苗也沒確診」、「沒有，講後遺症的人真的知道後遺症定義嗎？我很懷疑」、「確診後狂喝冰水沒啥毛病」。

腦霧 新冠肺炎 氣喘 麻疹 疫情 PTT

延伸閱讀

BA.5大魔王「像開小門」容易再感染 醫曝一招預防死亡重殘

他好奇政策鬆綁「大家騎車仍戴口罩」 網點關鍵：路上都廢氣

腳的溫度很重要！ 告別失眠的「早晚七個好習慣」

娘家人確診婆婆這舉動超暖心 萬名網友讚：上輩子拯救地球

相關新聞

她好奇「確診新冠後有後遺症嗎？」 網曝光症狀：尿尿一堆泡

國內新冠肺炎疫情尚未完全結束，每天的單日確診數仍然破萬例，而「後遺症」也是不少人相當擔憂的事情。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「確診過的有明顯感覺到後遺症嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

好市多拼圖少一片！客服補送全新商品 她拼完後卻傻眼了

不少人都喜歡玩拼圖，不僅可以當成休閒娛樂，完成後還可以變成裝飾品。日前一名網友在臉書上發文，原PO透露自己在好市多購買一組一千片的拼圖，結果最後卻發現少了一片，聯繫客服後送來新的一組，沒想到補上原本遺失的那片拼圖後，這組拼圖卻成了特別版。

電梯21個按鍵壞3個、2個蓋子掉了 網傻眼：一陽指按的嗎？

越來越多住家大樓都有電梯設備，也是住戶不可或缺的公設之一，一旦出現損壞通常會盡快修繕，以免造成不便。有一名網友在臉書貼出一張電梯按鍵的照片，只見十幾個按鍵中就有三個是壞掉的，而且還沒有修好，甚至還有蓋子不見的，讓人看了很傻眼。

她花「千元訂零食花束」成品超傻眼 退貨遭店家罵：不爽賣你

不少畢業生的家人朋友，會送上花束或禮物祝福。不過日前一名網友發文控訴，她花了1,000元請店家做零食花束，要送給女兒，沒想到送來的花束造型卻不如預期，請店家修改，成品仍與期望不符，事後店家還發文說「不爽賣你」，讓消費者非常不滿。

他買自助餐一盤竟250元 網友傻眼：算錢阿姨可能心情不好

自助餐是不少上班族、外食族的優先選擇，除了菜色多樣可自由選擇外，價錢也較便宜，不過有網友就在臉書抱怨自己到自助餐夾了六、七樣菜左右，沒想到竟然要價250元，讓他超傻眼。

兒在幼兒園撞壞手錶…爸想叫老師賠 網轟：恐龍家長！

幼兒園的孩子，在玩耍的過程中難免有些碰撞。日前一位媽媽發文表示，兒子在幼兒園課程玩遊戲時和同學碰到，跌倒後雖然人沒事，但兒子的手錶卻摔壞了。孩子的爸爸卻認為手錶的費用該由老師負責，讓網友直呼根本是「恐龍家長」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。