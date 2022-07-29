電梯21個按鍵壞3個、2個蓋子掉了 網傻眼：一陽指按的嗎？

越來越多住家大樓都有電梯設備，也是住戶不可或缺的公設之一，一旦出現損壞通常會盡快修繕，以免造成不便。有一名網友在臉書貼出一張電梯按鍵的照片，只見21個按鍵中就有三個是壞掉的，而且還沒有修好，甚至還有蓋子不見的，讓人看了很傻眼。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，因為防疫關係，電梯按鍵全都用膠帶貼了起來，上面還註明「每小時進行一次消毒工作」，而樓層則從G開始就是4樓到19樓，並沒有1到3樓的按鍵，當中的4樓、9樓、17樓的按鈕還被貼上「壞」的字樣。

不僅如此，第13樓按鍵的蓋子不見了，14樓的蓋子也掉了，但卻被膠帶黏住而歪了一邊，慘況讓鄉民們看傻了眼。

許多人議論紛紛「好可憐的電梯」、「不知道全部壞的會是什麼體驗（搭得到但不會到）」、「如果按鍵真的壞了，是不是就只能按上下樓改走逃生梯才能回家？」、「這個大樓住戶壓力很大喔」、「這大樓怎麼都是問題，這麼多樓層壞掉」、「這電梯，我覺得我還是走樓梯好了」。