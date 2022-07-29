麥當勞吃宵夜老鼠竄腳邊 店員1舉動英雄救美全網狂讚

各類餐廳因存放食物，多少會有蟑螂、老鼠等害蟲出沒，一名網友近日到連鎖速食店麥當勞用餐，餐廳內出現一隻大老鼠，英勇的男店員立刻用腳踩住老鼠，並徒手將老鼠抓離現場，影片曝光後讓其他網友狂讚男店員根本是「超級英雄」。

一名網友在臉書社團爆料公社二社分享一支影片，她表示，「來某速食店吃宵夜，遇到米老鼠跑來我腳邊，英勇的員工衝出來把米老鼠追到櫃檯，再用音速踩住米老鼠」。

影片中可見一名麥當勞店員用腳踩著一隻老鼠，並戴手套徒手抓住老鼠，再將老鼠帶離開用餐區。

其他網友紛紛留言「看起來很常抓熟練的」、「太勇敢了」、「專業抓鼠」、「帥慘」、「帶下去做鼠餅了」、「大鼠還中鼠」、「料理鼠王殞落」、「這時候他是超級英雄」、「帥度破表」、「真男人」、「想要大鼠嗎？這邊有現撈的」、「好厲害，敢用手抓欸」。